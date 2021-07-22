Капремонт улицы Калеви идет по графику

Сложность участка, где будет организовано круговое движение, в том, что здесь находится множество коммуникаций. По словам вице-мэра Кохтла-Ярве Дениса Вершинина, хотя трудностей не избежать, процесс реконструкции дороги идет по графику. В ближайшие дни строители перейдут на участок на Ярвекюла теэ между ее пересечением с улицей Калеви и торговым центром "Вирония" - завершат часть, которую не доделали в ходе первого этапа реконструкции в прошлом году.