Чт, 22.07.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер

Капремонт улицы Калеви идет по графику

Процесс реконструкции улицы Калеви продолжается полным ходом. ФОТО: Ирина Кивисельг / Põhjarannik

Дорожные строители тартуской фирмы "Teearu Grupp" приступили к самому сложному узлу на главной транспортной артерии Ярвеской части города - строительству круга, соединяющего улицы Калеви и Олеви.

Для подписчиков Для подписчиков

Сложность участка, где будет организовано круговое движение, в том, что здесь находится множество коммуникаций. По словам вице-мэра Кохтла-Ярве Дениса Вершинина, хотя трудностей не избежать, процесс реконструкции дороги идет по графику. В ближайшие дни строители перейдут на участок на Ярвекюла теэ между ее пересечением с улицей Калеви и торговым центром "Вирония" - завершат часть, которую не доделали в ходе первого этапа реконструкции в прошлом году.

Участок дороги длиной около 750 метров по договору строители должны завершить 31 августа.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back