Начинающие граффитисты готовы оставить след в истории Йыхви

Половина этих гаражей преобразилась в прошлом году благодаря юным участникам фестиваля уличного искусства "Rural Urban Art". На вторую не хватило времени, поэтому преображение стен решили продолжить нынешним летом, с этой целью и организуют творческий лагерь.

- Уличное искусство набирает популярность, - утверждает координатор Анастасия Гаврина. - Два года присутствия "Rural Urban Art" доказали, что граффити может быть очень привлекательным. Благодаря профессиональным художникам наш город заметно украсился, и немаловажно, что появилось много заинтересованных в получении навыков искусства. Поэтому мы в сотрудничестве с йыхвиским "Progress Center", который занимается развитием молодежи, решили провести свой летний лагерь. Йыхвиское волостное управление выделило две тысячи евро, еще тысячу - НКО "Mondo", нашли поддержку и других спонсоров.