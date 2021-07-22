Начинающие граффитисты готовы оставить след в истории Йыхви
В Йыхви вновь продолжат разрисовывать стены - с 4 по 6 августа здесь пройдет творческий лагерь для молодых граффитистов, которые завершат роспись гаражных стен на Пуру теэ, 9.
В Йыхви вновь продолжат разрисовывать стены - с 4 по 6 августа здесь пройдет творческий лагерь для молодых граффитистов, которые завершат роспись гаражных стен на Пуру теэ, 9.
Половина этих гаражей преобразилась в прошлом году благодаря юным участникам фестиваля уличного искусства "Rural Urban Art". На вторую не хватило времени, поэтому преображение стен решили продолжить нынешним летом, с этой целью и организуют творческий лагерь.