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Начинающие граффитисты готовы оставить след в истории Йыхви

Расписывать гаражи на Пуру теэ в прошлом году начали участники фестиваля уличного искусства "Rural Urban Art". ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В Йыхви вновь продолжат разрисовывать стены - с 4 по 6 августа здесь пройдет творческий лагерь для молодых граффитистов, которые завершат роспись гаражных стен на Пуру теэ, 9.

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Половина этих гаражей преобразилась в прошлом году благодаря юным участникам фестиваля уличного искусства "Rural Urban Art". На вторую не хватило времени, поэтому преображение стен решили продолжить нынешним летом, с этой целью и организуют творческий лагерь.

- Уличное искусство набирает популярность, - утверждает координатор Анастасия Гаврина. - Два года присутствия "Rural Urban Art" доказали, что граффити может быть очень привлекательным. Благодаря профессиональным художникам наш город заметно украсился, и немаловажно, что появилось много заинтересованных в получении навыков искусства. Поэтому мы в сотрудничестве с йыхвиским "Progress Center", который занимается развитием молодежи, решили провести свой летний лагерь. Йыхвиское волостное управление выделило две тысячи евро, еще тысячу - НКО "Mondo", нашли поддержку и других спонсоров.

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