Во вторник утром серый пассажирский автобус въезжает на парковку перед Йыхвиским городком Сил обороны. Передняя дверь автобуса с лязгом распахивается, молодые люди один за другим выходят, хватают из багажника сумки и выжидательно смотрят по сторонам. Все острижены наголо. Но это не слет скинхедов.

Если не брать в расчет прическу, кажется, что у прибывших на автобусе не так уж много общего с военнослужащими. Только фельдфебель, который внезапно появляется и объясняет новобранцам, что их ждет дальше, выглядит олицетворением духа и мощи Сил обороны. Шлагбаум поднимают, и пестрая компания заходит на территорию воинской части. Граница между гражданской жизнью и военной службой пересечена.