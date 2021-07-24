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Солдатская служба - путь нелегкий, но посильный
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Не со всеми пряжками и застежками удается справиться с первого раза. Тогда стоит обратиться за помощью к опытному сослуживцу.
Во вторник утром серый пассажирский автобус въезжает на парковку перед Йыхвиским городком Сил обороны. Передняя дверь автобуса с лязгом распахивается, молодые люди один за другим выходят, хватают из багажника сумки и выжидательно смотрят по сторонам. Все острижены наголо. Но это не слет скинхедов.
В понедельник и вторник 247 юношей и девушек приступили к срочной службе в составе 1-й пехотной бригады.