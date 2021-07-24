ОПРОС ⟩ Нужен ли в Ида-Вирумаа целлюлозный завод?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Вячеслав МИРОНОВ, рабочий:

- Однозначно ответить нельзя, смотря с какой стороны на это смотреть. Бесспорно, рабочие места городу очень нужны. Но в промышленном городе и так смрада хватает - надоело. Стоит ли еще добавлять? Если инициаторы докажут, что производство будет экологически чистым - другое дело. Кохтла-Ярве и так забытый богом край, не нужно усугублять обстановку.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Павел ЯЗЫКОВ, рабочий:

- Новые рабочие места необходимо создавать. Но нужен ли нам еще один завод? Я долго работал в автопредприятии, рядом с заводами - такие запахи терпели! Не знаю, станет ли появление нового предприятия плюсом для города. Будут обещать, что все хорошо. "Ярве биопухастус" тоже убеждал, а запахи по-прежнему досаждают.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Ангелина ПОДГОРНЫХ, медсестра:

- Не очень компетентна, чтобы ответить конкретно, у меня нет достаточно информации, чтобы рассуждать. Надо знать, как новый завод будет на нас влиять, на окружающую среду тоже... Если логически подумать, то надо все тщательно взвесить. В принципе, любой завод - это всегда нехорошо для природы. Но новые рабочие места в городе нужны.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Надежда КАРПОВА, ассистент ветеринара:

- Лично мое мнение - абсолютно против строительства. Опасаюсь за чистоту природы, мне очень важно, чем мы дышим и чем будем дышать, если откроют еще один завод. Пусть даже уверяют, что он стопроцентно экологичный, все равно не поверю.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Реэт РАЯСААР, работающая пенсионерка: