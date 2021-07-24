СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Поверившая мошеннику женщина лишилась почти 10000 евро

Афера осуществлялась по участившемуся в последние месяцы сценарию. Позвонив по телефону, неизвестный представился сотрудником банка и сообщил, что на счете женщины происходят какие-то подозрительные сделки, и для их приостановки спросил у женщины личный код Smart-ID, тем самым пострадавшая открыла чужаку доступ к своему банковскому счету.

Задержан мужчина, избивший свою мать

Полиция в четверг задержала на улице Карья в Нарва-Йыэсуу 40-летнего мужчину, избившего свою мать.

Покусились на искусственные цветы и вентиляторы

В Нарве вор разбил окно и стеклянные двери предприятия, находящегося на улице Пушкина, чтобы стащить кассовый аппарат и два букета искусственных цветов. Первоначальный ущерб составил 240 евро.

Хотя жара немного спала, другому вору в магазине на улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве понадобились вентиляторы и кофе. Нанесенный им ущерб составил 350 евро.

Парень избил как мужчину, так и женщину

Полиция в среду задержала 21-летнего мужчину, который на улице Мыйза в Нарве избил 34-летнего мужчину и 30-летнюю женщину.

Мошенник за чужой счет накупил товаров на 2000 евро

Неизвестному удалось, воспользовавшись личными данными 35-летней женщины, взять на ее имя в рассрочку товаров почти на 2000 евро.

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