Урожайны сады у тех, кто на полив не скупится
На Йыхвиском рынке цены примерно на прежнем уровне, хотя трудов садово-огородная продукция потребовала больше, да и урожаи сами по себе нынче беднее.
На Йыхвиском рынке цены примерно на прежнем уровне, хотя трудов садово-огородная продукция потребовала больше, да и урожаи сами по себе нынче беднее.
В четверг на Йыхвиском рынке как продавцов садовой продукции, так и покупателей не густо. Будни. Рынок оживает в выходные, когда цену можно запросить чуть повыше. Правда, и конкуренция острее, но в целом на цены не влияет.