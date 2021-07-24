Сб, 24.07.2021
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Урожайны сады у тех, кто на полив не скупится

Пестрый прилавок Марины Нестеровой дает хорошее представление о том, что выращивается в домашнем саду-огороде. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

На Йыхвиском рынке цены примерно на прежнем уровне, хотя трудов садово-огородная продукция потребовала больше, да и урожаи сами по себе нынче беднее.

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В четверг на Йыхвиском рынке как продавцов садовой продукции, так и покупателей не густо. Будни. Рынок оживает в выходные, когда цену можно запросить чуть повыше. Правда, и конкуренция острее, но в целом на цены не влияет. 

Нынешний урожай зависит главным образом от полива. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Цены не отпугивают

Картофель - 1-2 евро/кг

Огурцы - 1,50 евро/кг

Помидоры - 3-4,5 евро/кг

Чеснок - 10 евро/кг

Репчатый лук - 2,5 евро/кг

Укроп - 7 евро/кг

Щавель - 5 евро/кг

Садовая малина - 10 евро/кг

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