Современная библиотека давно уже не просто хранилище книг. Здесь проходят выставки, мастер-классы, встречи с интересными людьми и клубов по интересам, прочие события, привлекающие публику разного возраста. Что происходит в стенах библиотек в жарком июле? Вернулись ли читатели после карантина? Узнать об этом и других летних событиях мы сюда и заглянули.

Для подписчиков

В полдень четверга в читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки тихо. За час, проведенный в его стенах, встретили меньше десятка посетителей, хотя сотрудники утверждают, что нам просто не повезло - горожане ходят активно, в среднем 50-60 человек в день. И часто бывает, что все столы заняты.