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Энели Ефимова вошла в число 16 лучших в полуфинале Олимпийских игр

Энели Ефимова не сумела пробиться в финал Олимпиады в плавании на дистанции на 100 метров брассом. ФОТО: Sander Ilvest

14-летняя силламяэска Энели Ефимова вышла в полуфинал на дистанции 100 метров брассом на Олимпийских играх в Токио.

В понедельник по итогам двух полуфинальных заплывов она заняла 16-е место, преодолев дистанцию за 1 минуту 7,58 секунды, сообщает портал rus.err.ee.

Лучшее время в полуфинале показала Татьяна Шёнмейкер из ЮАР - 1:05.07.

По словам Ефимовой, для нее было необычно участвовать в полуфинале утром.

"Мне это совершенно непривычно. И вообще всем. Обычно на соревнованиях финалы и полуфиналы проходят по вечерам, а здесь все наоборот", - сказала дебютантка Олимпиады. 

Финал в этом виде программы состоится 27 июля рано утром по восточноевропейскому времени.

На Олимпиаде Энели Эфимова также выступит в заплыве на дистанции 200 метров брассом. 

В столице Японии Токио в пятницу, 23 июля, стартовали XXXII летние Олимпийские игры, которые продлятся до 8 августа. 

Эстонская шпажистка Катрина Лехис завоевала на Олимпийских играх бронзовую медаль, обыграв в матче за третье место россиянку Айзанат Муртазаеву. Бронза Лехис – первая медаль эстонских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.

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