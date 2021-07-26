Энели Ефимова вошла в число 16 лучших в полуфинале Олимпийских игр

В понедельник по итогам двух полуфинальных заплывов она заняла 16-е место, преодолев дистанцию за 1 минуту 7,58 секунды, сообщает портал rus.err.ee.

Лучшее время в полуфинале показала Татьяна Шёнмейкер из ЮАР - 1:05.07.

По словам Ефимовой, для нее было необычно участвовать в полуфинале утром.

"Мне это совершенно непривычно. И вообще всем. Обычно на соревнованиях финалы и полуфиналы проходят по вечерам, а здесь все наоборот", - сказала дебютантка Олимпиады.

Финал в этом виде программы состоится 27 июля рано утром по восточноевропейскому времени.

На Олимпиаде Энели Эфимова также выступит в заплыве на дистанции 200 метров брассом.

В столице Японии Токио в пятницу, 23 июля, стартовали XXXII летние Олимпийские игры, которые продлятся до 8 августа.