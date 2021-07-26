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ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ ⟩ "Металлолом на колесах" держался до последнего

В грандиозном шоу участвовали 80 автомобилей. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В субботу на территории бывшей шахты "Виру" неподалеку от Йыхви 80 автомобилей выясняли, какой из них наиболее стойкий.

Более тысячи человек наблюдали взаимоутилизацию отслуживших свой срок автомобилей на мероприятии "Восточно-эстонские гонки на выживание" / "Ida-Eesti romuring", которое стало одним из самых больших магнитов для публики в Ида-Вирумаа. 

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