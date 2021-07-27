Ити-Янтра Метсамаа: Реформа сети образования в Люганузе неизбежна

Согласно анализу волостной сети образования, прогноз выглядит так, что к 2030 году в школах волости будет только два полноценных первых класса. Распределили мы эти два класса по пяти школам и ясно увидели, что так действовать дальше неразумно. В 2021/2022 учебном году все продолжится как обычно, а вот когда уже наступит 2023 год…

Каково наше нынешнее положение?

На образование идет чуть более половины волостного бюджета, против чего, очевидно, никто ничего не имеет, если учителям и руководителям школ обеспечена достойная зарплата, школьная среда обеспечена ресурсами, отвечающими времени, и может предложить нуждающимся ученикам поддержку специалистов.

Сейчас мы, однако, направляем большие средства на покрытие расходов на содержание недвижимости, и это не для всех учащихся волости на пользу. Здания содержатся при малом количестве учеников, и, к сожалению, это расходы за счет учащихся. 576 учащихся ежегодно остаются без назначенных им поддержки, средств и возможностей для того, чтобы 107 учащихся могли посещать маленькую школу.

Сейчас волость выплачивает учителям, согласно установленному минимуму, 1315 евро, а поскольку в школах волости в общем 87 учителей, то даже при выплате этого минимума у нас на покрытие затрат на рабочую силу поддержки из госбюджета недостаточно. Только в 2021 году нехватка составила, по оценкам, 240000 евро.

Эти деньги следует изыскать в волостном бюджете и за счет других услуг (например, проведение культурных мероприятий, уход за дорогами и прочие услуги, на получение которых каждый житель волости имеет право). Реально государство дает деньги волости так, чтобы учителю платить можно было 1648 брутто. А это означает, что число учителей должно быть 60 (на 27 меньше нынешнего числа).

С учетом нехватки учителей в волости и их нынешнего возрастного состава содержание 87 рабочих мест в дальней перспективе видится нереальным даже в том случае, если бы деньги позволяли продолжать по-прежнему.

Люганузеская волость со своими школами как семья из трех человек, чьи доходы из-за кризиса сократились, но, несмотря на это, семья держит пять автомобилей и из-за этого не может обеспечить себя полноценным питанием, образованием, развитием, возможностью починить прохудившуюся крышу.

"Люганузеская волость со своими школами - как семья из трех человек, чьи доходы из-за кризиса сократились, но, несмотря на это, семья держит пять автомобилей". Ити-Янтра Метсамаа

Продолжая в том же духе, не сделаешь жизнь лучше. Волость с руководителями школ и членами попечительских советов уже обсуждала варианты возможных решений. Летом люди отправились "подзарядить аккумуляторы", а осенью вновь будут проходить собрания и обсуждения, чтобы к январю 2022 года можно было прийти к какому-то решению.