Первый концерт-променад в городском парке Кохтла-Ярве собрал около тысячи слушателей - столько людей здесь не было, наверное, никогда.

Праздник, подготовленный Кохтла-Ярвеским центром культуры в сотрудничестве с Нарвским симфоническим оркестром, вызвал небывалый интерес - послушать классическую и популярную музыку летним вечером приехали жители из разных микрорайонов и других городов. Пришли даже те, кто абсолютно далек от этого искусства. Составляя программу, дирижер и руководитель оркестра Анатолий Щура постарался учесть интересы разных слушателей - опыт у него есть, променадные концерты в Нарве проходят уже лет двадцать.