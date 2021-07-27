ОДИН ВОПРОС ⟩ Как вы решили вопрос Эвелин Данилов?

ТИЙТ САЛВАН, председатель Ида-Вирумааского округа партии "Isamaa":

- Мы поговорили об этом с Эвелин Данилов, и она решила выйти из партии. (Данилов, вступившая в "Isamaa" чуть более трех лет назад, вышла из партии 23 июля.) Это был с ее стороны рациональный и разумный шаг, поскольку если бы она этого не сделала, то вопрос о продолжении ее членства в партии так или иначе встал бы. Ее деятельность вызвала вопросы у членов партии, также это нехорошо сказалось на репутации партии.