ВИДЕО ⟩ Йыхвиский аэродром на один день пробудился к жизни

Организованное впервые за 11 лет авиационное шоу на Йыхвиском аэродроме началось и завершилось пилотажем в исполнении литовского пилота Юргиса Кайриса. Его желто-черный самолет, напоминающий осу, то летел вверх шасси, то устремлялся в небесную высь и оттуда камнем падал вниз, выпуская струю дыма. У самой земли пилот тянул штурвал на себя и снова поднимал нос машины. Зрители приветствовали трюкача бурными аплодисментами.