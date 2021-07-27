Вт, 27.07.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер

ВИДЕО ⟩ Йыхвиский аэродром на один день пробудился к жизни

Выступление литовского летчика-пилотажника Юргиса Кайриса просто не могло оставить кого-то равнодушным. ФОТО: Aleksander-Mark Kappi

На йыхвиском Дне авиации зрители смогли насладиться акробатическим авиашоу, увидеть с десяток летательных аппаратов как на земле, так и в воздухе, а также послушать живую музыку.

Для подписчиков Для подписчиков

Организованное впервые за 11 лет авиационное шоу на Йыхвиском аэродроме началось и завершилось пилотажем в исполнении литовского пилота Юргиса Кайриса. Его желто-черный самолет, напоминающий осу, то летел вверх шасси, то устремлялся в небесную высь и оттуда камнем падал вниз, выпуская струю дыма. У самой земли пилот тянул штурвал на себя и снова поднимал нос машины. Зрители приветствовали трюкача бурными аплодисментами. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back