СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Украли ограду

Семейные ссоры

В воскресенье в Силламяэ 66-летний мужчина поколотил свою жену, в субботу в Йыхви 38-летний мужчина поколотил жену, а в пятницу поколотил свою жену 51-летний мужчина в Нарве.

Из рюкзака пропали вещи на сумму более тысячи евро

Из рюкзака, который 21-летняя женщина положила на скамейку на улице Олеви в Кохтла-Ярве, вор забрал вещи на сумму 1159 евро.

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