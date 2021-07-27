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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Украли ограду

Полиция. ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/

С могилы на одном из кладбищ в Алутагузеской волости была украдена ограда. Размер ущерба - 1200 евро. Полиция возбудила производство по делу на основании статьи о деянии, оскорбляющем память умершего.

Семейные ссоры

В воскресенье в Силламяэ 66-летний мужчина поколотил свою жену, в субботу в Йыхви 38-летний мужчина поколотил жену, а в пятницу поколотил свою жену 51-летний мужчина в Нарве.

Из рюкзака пропали вещи на сумму более тысячи евро

Из рюкзака, который 21-летняя женщина положила на скамейку на улице Олеви в Кохтла-Ярве, вор забрал вещи на сумму 1159 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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