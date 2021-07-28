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ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ ⟩ Энели Ефимова заняла на дистанции 200 метров 27-е место

Энели Ефимова. ФОТО: Tairo Lutter/Postimees

Силламяэска Энели Ефимова на Олимпиаде в Токио на второй дистанции - 200 метров брассом - заняла 27-е место.

В предварительном заплыве она показала время 2.27,87, опередив четырех конкуренток. Для прохода в полуфинал, то есть в число 16 лучших, нужно было проплыть на 2,6 секунды быстрее. Результат Ефимовой был примерно на секунду хуже ее собственного рекорда Эстонии.

Лучшим результатом 14-летней Ефимовой на этих Олимпийских играх стало 16-е место на дистанции 100 метров брассом.

Ефимова сказала "Postimees", что перед заплывом на 200 метров она не волновалась, поскольку уже пробилась в полуфинал на стометровке, своей основной дистанции, и знала, что на более длинной дистанции конкуренция острее. Хотя улучшить собственный рекорд ей не удалось, время на дистанции 200 метров, по словам Ефимовой, не было очень плохим.

Спортсменка сказала, что довольна своей первой Олимпиадой, потому что цель - выйти в полуфинал - была достигнута, и это придаст мотивации и спортивной злости, чтобы тренироваться дальше.

16-е место - лучший результат, которого ида-вируские спортсменки когда-либо добивались в индивидуальных дисциплинах на Олимпийских играх.

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