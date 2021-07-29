СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Йыхвисец отдал мошенникам почти 10000 евро
Живущий в Йыхви мужчина в очередной раз стал жертвой мошенников, поверив, что для того, чтобы вернуть деньги, отданные ранее якобы на инвестиции, ему надо инвестировать еще 9800 евро.
Живущий в Йыхви мужчина в очередной раз стал жертвой мошенников, поверив, что для того, чтобы вернуть деньги, отданные ранее якобы на инвестиции, ему надо инвестировать еще 9800 евро.
Департамент полиции и погранохраны возбудил производство о проступке в отношении мужчины, который в субботу запустил дрон в пограничной зоне без согласования с Департаментом транспорта. О запуске беспилотного летательного аппарата в пограничной зоне следует уведомлять также Департамент полиции и погранохраны.
Полиция задержала 23-летнего мужчину, который в понедельник ударил 23-летнего охранника в йыхвиском "Pargi Keskus".
В понедельник полиция задержала в Нарве 48-летнего мужчину, который причинил физическую боль своей матери в квартире на улице Тиймана.
В понедельник гражданин Туркменистана, находящегося в 3000 километрах от Нарвы, переплыл реку Нарву со стороны России, неподалеку от моста Дружбы. Полиция задержала мужчину и передала российской погранохране. Незваному гостю, добравшемуся издалека вплавь, запретили въезд в Эстонию на пять лет.
Полиция выслала из Эстонии трех граждан Таджикистана, которые работали в Эстонии незаконно. Им запрещен въезд в Эстонию на три года.
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.