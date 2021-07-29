СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Йыхвисец отдал мошенникам почти 10000 евро

Запуск дрона возле границы обернулся производством о проступке

Департамент полиции и погранохраны возбудил производство о проступке в отношении мужчины, который в субботу запустил дрон в пограничной зоне без согласования с Департаментом транспорта. О запуске беспилотного летательного аппарата в пограничной зоне следует уведомлять также Департамент полиции и погранохраны.

Посетитель магазина напал на охранника

Полиция задержала 23-летнего мужчину, который в понедельник ударил 23-летнего охранника в йыхвиском "Pargi Keskus".

Сын причинил боль матери

В понедельник полиция задержала в Нарве 48-летнего мужчину, который причинил физическую боль своей матери в квартире на улице Тиймана.

Гражданин Туркменистана приплыл в Эстонию

В понедельник гражданин Туркменистана, находящегося в 3000 километрах от Нарвы, переплыл реку Нарву со стороны России, неподалеку от моста Дружбы. Полиция задержала мужчину и передала российской погранохране. Незваному гостю, добравшемуся издалека вплавь, запретили въезд в Эстонию на пять лет.

Полиция выслала из страны трех нелегальных рабочих

Полиция выслала из Эстонии трех граждан Таджикистана, которые работали в Эстонии незаконно. Им запрещен въезд в Эстонию на три года.

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