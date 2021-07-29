МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 29.07-05.08 ⟩ На химпредприятии в Кивиыли - уникальный спектакль-путешествие, в Нарве - дни столярного мастерства

КУЛЬТУРА

Четверг, 29 июля

* В Михайловской церкви в Йыхви в 18.00 - концерт из серии "Полчаса органной музыки": выступают лауреаты конкурса исполнителей органной музыки "Лучший молодой инструменталист - 2021".

* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - спектакль "Pikk tige vanaeit". Билеты - 4-5 евро.

* В Нарва-Йыэсуу в парке Солнца в 19.00 - в рамках серии "Июльские четверги": поэтический салон.

Пятница, 30 июля

* В Кивиыли на химпредприятии "Kiviõli Keemiatööstus" (ул. Туру, 3) в 19.00 - документальный спектакль-путешествие "Põlevkiviõli". Билет - 19-24 евро.

Суббота, 31 июля

* В Северном дворе Нарвского замка с 11.00 до 17.00 - дни столярного мастерства.

Парусник "Tütarsaare Aino". ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

* В Тойла в 11.00 - "Оруский дворец - жемчужина северного побережья на суше и на море", спецпрограмма путешествия во времени "VR Toila 1938" в сотрудничестве с парусником "Tütarsaare Aino". Вы увидите Оруский дворец и Оруский парк такими, какими никогда не видели. Сбор у павильона "VR Toila 1938". Билет - 28 евро. Информация и билеты: blueray.ee/uritused/.

* В Кивиыли на химпредприятии "Kiviõli Keemiatööstus" (ул. Туру, 3) в 19.00 - документальный спектакль-путешествие "Põlevkiviõli". Билет - 19-24 евро.

Воскресенье, 1 августа

* В Северном дворе Нарвского замка с 11.00 до 17.00 - дни столярного мастерства.

Среда, 4 августа

* В Кивиыли на химпредприятии "Kiviõli Keemiatööstus" (ул. Туру, 3) в 19.00 - документальный спектакль-путешествие "Põlevkiviõli". Билет - 19-24 евро.

Четверг, 5 августа

* В Йыхвиском парке в 18.00 - летняя музыка: Луиза Рыйвас и Райн Ряммал. В перерыве выступит женская танцевальная группа "Gevi". Танцевальная музыка от ансамбля "Konzales".

* В Кивиыли на химпредприятии "Kiviõli Keemiatööstus" (ул. Туру, 3) в 19.00 - документальный спектакль-путешествие "Põlevkiviõli". Билет - 19-24 евро.

СПОРТ

Суббота, 31 июля

* В Кийкла на трассе для диск-гольфа в 9.30 - чемпионат Алутагузеской волости по диск-гольфу; дуэты.

* В Нарве в 11.00 - 54-е Эстонские игры ветеранов спорта; день 1-й.

* В Нарве на стадионе "Фама" в 12.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Narva Trans" (U21) - "Helios" (Выру).

* На Вокаской трассе для диск-гольфа в 15.00 - чемпионат Тойлаской волости по диск-гольфу.

Воскресенье, 1 августа

* В Нарве в 10.00 - 54-е Эстонские игры ветеранов спорта; день 2-й.

* На Тудулиннаской трассе для диск-гольфа в 11.00 - чемпионат Алутагузеской волости по диск-гольфу.

* На тойласком памп-треке в 12.00 - этап Тойлаской молодежной серии по экстремальным видам спорта.

* В Нарва-Йыэсуу на пляже у спа-отеля "Meresuu" в 11.00 - забег на морскую милю.

Среда, 4 августа

* На Мяэтагузеской трассе для диск-гольфа в 18.30 - Ида-Вирумааская недельная игра по диск-гольфу.

РАЗНОЕ

Суббота, 31 июля

* В Вайвара перед Синимяэским музеем в 11.00 - мемориальный поход в честь Синимяэского сражения и реконструкция сражения. Плата за участие - 20 евро. Информация о мероприятии на странице в "FB".

* Улица Рохелине в поселке Синимяэ приглашает в гости: в 14.30 у Синимяэского музея в Вайвара - выставка обмундирования и военного имущества (информация: muuseum@vaivara.ee, тел. 5647 4552), в 16.00 - открытие домашнего кафе на улице Рохелине, в 19.00 у Синимяэского музея в Вайвара - танцевальный вечер.

Воскресенье, 1 августа

* В Нарвском пляжном здании с 12.00 до 17.00 - день йоги. Информация в "FB": "JoogaBuss".

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