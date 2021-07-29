Будущий завод по переработке золы обойдется и без свежей золы электростанций

При проектировании завода по переработке сланцевой золы в Ида-Вирумаа AО "Ragn-Sells" планировало использовать там для производства сверхчистого известняка поступающую прямо с электростанции свежую золу.

За пару лет производство сланцевой энергии резко сократилось и уменьшится еще больше: если раньше возникало два-три миллиона тонн золы в год, то к моменту сдачи завода в эксплуатацию будет в десять раз меньше.