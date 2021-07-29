Будущий завод по переработке золы обойдется и без свежей золы электростанций
Угасание производства сланцевой электроэнергии заставит с первых же дней работы завода по переработке золы использовать вместо свежего сырья содержимое золоотвалов.
Угасание производства сланцевой электроэнергии заставит с первых же дней работы завода по переработке золы использовать вместо свежего сырья содержимое золоотвалов.
При проектировании завода по переработке сланцевой золы в Ида-Вирумаа AО "Ragn-Sells" планировало использовать там для производства сверхчистого известняка поступающую прямо с электростанции свежую золу.