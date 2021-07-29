Чт, 29.07.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер

Детсад "Пунамютсике" ждет большой ремонт

"Пунамютсике" готовится к преобразованиям. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Основательная реконструкция, провести которую планируется до конца 2023 года, повысит энергоэффективность здания и позволит снизить затраты на его содержание.

Для подписчиков Для подписчиков

Недавний энергоаудит показал, что в здании детсада "Пунамютсике", активно функционирующем около 40 лет, необходимо утеплить фасад, кровлю и цоколь, а также провести ремонт техносетей - систем отопления и вентиляции. Все это будет сделано, так как Министерство финансов Эстонии удовлетворило ходатайство Кохтла-Ярвеского горуправления о поддержке и выделит на эти работы 630000 евро.

Документы для объявления конкурса на проектирование уже готовят. По словам вице-мэра по развитию Виталия Бородина, к весне следующего года должны получить проект и перейти к строительству.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back