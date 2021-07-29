Детсад "Пунамютсике" ждет большой ремонт
Основательная реконструкция, провести которую планируется до конца 2023 года, повысит энергоэффективность здания и позволит снизить затраты на его содержание.
Основательная реконструкция, провести которую планируется до конца 2023 года, повысит энергоэффективность здания и позволит снизить затраты на его содержание.
Недавний энергоаудит показал, что в здании детсада "Пунамютсике", активно функционирующем около 40 лет, необходимо утеплить фасад, кровлю и цоколь, а также провести ремонт техносетей - систем отопления и вентиляции. Все это будет сделано, так как Министерство финансов Эстонии удовлетворило ходатайство Кохтла-Ярвеского горуправления о поддержке и выделит на эти работы 630000 евро.