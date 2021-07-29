ЛЕТО / ОСЕНЬ 2021 ⟩ Мероприятия в Ида-Вирумаа
Обзор важнейших культурных и спортивных мероприятий, которые пройдут в Ида-Вирумаа до конца 2021 года.
Обзор важнейших культурных и спортивных мероприятий, которые пройдут в Ида-Вирумаа до конца 2021 года.
29 июля в йыхвиской Михайловской церкви
Выступают лауреаты конкурса органной музыки "Лучший молодой инструменталист - 2021".
29 июля в Ийзакуском народном доме
Десять спектаклей с 31 июля по 10 августа на химпредприятии "Kiviõli Keemiatööstus"
Драматурги Ээро Эпнер и Свен Карья. Постановщик Элар Вахтер. Актеры Мари Антон и Ханс Кристиан Ыйс.
Поэтическое аудиопутешествие по территории кивиылиского химического предприятия "Kiviõli Keemiatööstus" покажет величественные здания, невероятные интерьеры, поведает скрытые истории. В основу текста спектакля легли воспоминания местных жителей: интервью с жителями Кивиыли, его бывшими мэрами, прежними и нынешними работниками предприятий по производству масел, специалистами и учеными. Во время спектакля зрители в наушниках, разбившись на четыре группы по 25 человек, в сопровождении гида будут перемещаться разными маршрутами по территории предприятия.
31 июля и 1 августа в Северном дворе Нарвского замка
В течение двух дней под руководством мастера по дереву Индрека Меримаа состоятся мастер-классы, где можно будет ознакомиться с подготовкой материалов для традиционных работ по дереву, инструментами и различными техниками деревообработки.
5-7 августа в Нарвской крепости
Выступят Рони Сайз (Великобритания), "Vök" (Исландия), "АИГЕЛ" (Россия), "Dynamite MC" (Великобритания), "View" (Финляндия), Свен Грюнберг, Вайко Эплик, Кристьян Рандалу и многие другие музыканты.
Четвертый международный фестиваль "Station Narva" наполнит приграничный город музыкой из Эстонии и из-за рубежа, подарит встречи с искусством, побалует вкусовые рецепторы публики, покажет городское пространство под новым захватывающим углом и предложит обсудить как местную жизнь, так и новые бизнес-модели. Сердцем музыкальной программы в этом году является Нарвский музей, в котором недавно открылась новая постоянная экспозиция, двери которой также открыты для всех, кого манит ночное музейное приключение. Концерты также пройдут в арт-клубе "Ro-Ro". Помимо музыкальной программы планируются бизнес-конференция гибридного формата в творческом инкубаторе OBJEKT, концерты на городской сцене, публичные дискуссии, художественная программа и экскурсии, знакомящие с историей города и его достопримечательностями.
5 августа на певческой сцене в Йыхвиском парке
6 августа в Ийзакуском народном доме
7 августа на деревенской площади в Алайыэ
7 августа на пляже в Алайыэ
7 августа в Светлом парке в Нарва-Йыэсуу
8 августа на пикниковой сцене хутора Пости в деревне Сака
Тоомас Ныммисте вместе со своей семьей организует во дворе своего дома в деревне Сака серию концертов летней музыки.
10 августа в Оруском парке в Тойла
11 августа на Полярной мызе Кукрузе
Спектакль гостей из Вильянди "Тeatrihoov" и "Тeatrivabrik".
14 августа в Пагари, Кийкла, Иллука, Ийзаку, Тудулинна и Мяэтагузе
Первый концерт начинается в 11.00 в Тудулинна, последний - в 21.00 в Пагари. В числе исполнителей Яан Тятте, Меэлис Пундер, Прийт Пихлап, Марианне Лейбур, Эрвин Лиллепеа и многие другие.
14 августа на площадке с качелями в Кивиыли
Выступают ансамбли "Untsakad", "Shanon" и другие.
14 августа в Нарвской крепости
14 августа в клубе Сомпа
В гостях Lycille.
14 августа в Нарвском подразделении Ида-Вируского центра профессионального образования
14-19 августа в Нарве
Проект театрального центра "Vaba Lava Narva" в режиссуре Биргит Ландберг. Где и как живут относительно бедные и богатые нарвитяне? Выглядит ли относительная бедность там так же, как в остальной части Эстонии? Позволят ли предрассудки о третьем по величине городе в Эстонии увидеть нам человека за цифрами? Мир цифр везде анонимный и холодный, пропадают все серые оттенки: все черно-белое, есть или нет, богатый или бедный, успешный или неуспешный.
На сцене: Каарел Тарго, Мярт Койк, Михкель Калласте, Карл Эдгар Тамм. Спектакль не подходит для людей с ограниченной подвижностью.
17-21 августа в театральном центре "Vaba Lava Narva" и Доме культуры "Ругодив"
17-21 августа театральный центр "Vaba Lava" организует Международный театральный фестиваль Свободы, в программу которого войдет множество скандальных постановок, запрещенных на своей родине.
19 августа на пикниковой сцене хутора Пости в деревне Сака
20 августа в Нарве
Цель праздника песни - собрать вместе людей разных национальностей, с разным родным языком и живущих в разных регионах, чтобы спеть близкие сердцу песни и отметить 30-летие восстановления независимости Эстонии. Праздник песни станет нарвской официальной частью всеэстонского праздника.
20 августа на Йыхвиской музыкальной площадке
20 августа в Кохтла-Ярвеском центре культуры
20 августа в ийзакуской церкви
21 августа в Нарве
21 августа в Нарве
22 августа на деревенской площади в Люганузе
26 августа в Йыхвиском концертном доме
Выступает Антон Роспутко (Австрия).
28 августа в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в Нарве
28 августа в центре "Tulivee" в Лиймала
Выступает Танель Падар.
28 августа на террасе Кауксиского пляжного здания
Ночь сказочных огней отмечается в местечке Каукси на побережье Чудского озера. Выступает Вайко Эплик.
28 августа в Ярвеской городской части
Концертная программа, мастерские, кафе на открытом воздухе, забавы для детей.
2-12 сентября на Кренгольмской мануфактуре в Нарве
В этом году в программе Нарвских дней оперы, которые состоятся в первые выходные сентября, произведения Пуччини, Россини, Бетховена, джаз, опера и музыкальный театр. По случаю 130-летия Сергея Прокофьева фестиваль готовит свою собственную постановку его классической музыкальной сказки "Петя и волк": постановщиком выступит Неэме Кунингас, за музыкальную часть берется Нарвский симфонический оркестр, рассказчик - Ирина Свенссон.
4 сентября на деревенской площади в Люганузе
Выступает "Curly Strings".
4 сентября в Йыхвиском концертном доме
Выступят симфонический оркестр и оперный хор театра "Ванемуйне", камерный хор Тартуского университета, "Voces Tallinn". Солисты Катрин Тарго (сопрано) и Аннели Пеэбо (меццо-сопрано), дирижер Ристо Йоост.
4 и 5 сентября в Силламяэском парке
Состязание исключительно сильных мужчин и женщин, в котором важно преодолеть как можно больше километров за 24 часа. Наиболее выносливые преодолеют более 200 километров.
11 сентября на Нарвском речном променаде
17 сентября у Пюссиского Дома культуры
Ида-вирумааское соревнование по бегу с самой длинной историей пройдет в 40-й раз.
18 сентября в Нарве
22 сентября в священной дубраве в Таммику
Выступает Сийри Сисаск.
25 сентября в Нарва-Йыэсуу
26 сентября на Йыхвиской музыкальной площадке и в Йыхвиском концертном доме
25 сентября в Ийзаку
29 сентября в Йыхвиском концертном доме
Спектакль Герды Кордеметс основан на одном из самых цитируемых фильмов Эстонии, комедийном телефильме Сулева Ныммика "Мужчины не плачут" / "Mehed ei nuta" (1969).
Играют Отт Сепп, Юссь Хаасма / Иво Рейнок, Марика Королев, Инга Лунге, Калле Сепп и Индрек Таалмаа.
1 октября в Доме культуры "Ругодив" в Нарве
2 октября в центре города Йыхви
2 октября в театральном центре "Vaba Lava Narva"
На сцене: Симеони Сундья и Карл Роберт Сааремяэ из Эстонии, Матисс Будовскис и Агрис Крапивинскис из Латвии.
3 октября в Йыхвиском концертном доме
Санкт-петербургский театр классического балета "Русский балет" им. Анны Павловой представляет "Лебединое озеро" - самый известный в мире балет. Не только музыка Петра Ильича Чайковского, но и хореография Мариуса Петипа и Льва Иванова этого балета уже на протяжении долгого времени считается общепризнанным шедевром, одним из ярчайших достижений русской культуры.
6 октября в Кохтла-Ярвеском центре культуры
Художественный руководитель московского театра "Сатирикон", народный артист Российской Федерации Константин Райкин выступит с поэтическим моноспектаклем "Своим голосом", который пройдет в рамках театрального фестиваля "Золотая маска".
7 октября в Ийзакуском народном доме
В спектакле Курессаареского театра играют Тарво Кралл и Юрген Гансен.
9 октября по улицам Нарвы
Крупнейшее мероприятие народного спорта в Ида-Вирумаа с участием тысяч бегунов и любителей скандинавской ходьбы проводится уже в десятый раз. И полумарафон, и 6-километровая дистанция приведут участников в самые захватывающие места Нарвы и ее окрестностей, включая набережную реки и квартал Кренгольм.
21 октября в Йыхвиском концертном доме
Вечные детские песни прозвучат в исполнении хоров детской песенной студии Эстонского радио, дирижеры Кадри Хунт и Кайе Таннер.
6 ноября в "Kiviõli Keemiatööstus"
Крупнейшее мероприятие научного центра "Ahhaa" нынче состоится в Ида-Вирумаа.
8 ноября в Йыхвиском концертном доме
Спектакли Курессаареского театра.
13 ноября в Нарвской крепости
13 и 14 ноября в Кохтла-Ярвеском центре культуры
Нынче в фокусе фестиваля российские фильмы.
18 декабря в центре Нарвы
28 декабря в Йыхвиском концертном доме