ЛЕТО / ОСЕНЬ 2021 ⟩ Мероприятия в Ида-Вирумаа

ИЮЛЬ

Полчаса органной музыки

29 июля в йыхвиской Михайловской церкви

Выступают лауреаты конкурса органной музыки "Лучший молодой инструменталист - 2021".

Спектакль "Pikk tige vanaeit"

29 июля в Ийзакуском народном доме

Документальный спектакль-экскурсия ''Põlevkiviõli''

Десять спектаклей с 31 июля по 10 августа на химпредприятии "Kiviõli Keemiatööstus"

Драматурги Ээро Эпнер и Свен Карья. Постановщик Элар Вахтер. Актеры Мари Антон и Ханс Кристиан Ыйс.

Поэтическое аудиопутешествие по территории кивиылиского химического предприятия "Kiviõli Keemiatööstus" покажет величественные здания, невероятные интерьеры, поведает скрытые истории. В основу текста спектакля легли воспоминания местных жителей: интервью с жителями Кивиыли, его бывшими мэрами, прежними и нынешними работниками предприятий по производству масел, специалистами и учеными. Во время спектакля зрители в наушниках, разбившись на четыре группы по 25 человек, в сопровождении гида будут перемещаться разными маршрутами по территории предприятия.

АВГУСТ

Дни столярного мастерства

31 июля и 1 августа в Северном дворе Нарвского замка

В течение двух дней под руководством мастера по дереву Индрека Меримаа состоятся мастер-классы, где можно будет ознакомиться с подготовкой материалов для традиционных работ по дереву, инструментами и различными техниками деревообработки.

"Station Narva"

5-7 августа в Нарвской крепости

Выступят Рони Сайз (Великобритания), "Vök" (Исландия), "АИГЕЛ" (Россия), "Dynamite MC" (Великобритания), "View" (Финляндия), Свен Грюнберг, Вайко Эплик, Кристьян Рандалу и многие другие музыканты.

Четвертый международный фестиваль "Station Narva" наполнит приграничный город музыкой из Эстонии и из-за рубежа, подарит встречи с искусством, побалует вкусовые рецепторы публики, покажет городское пространство под новым захватывающим углом и предложит обсудить как местную жизнь, так и новые бизнес-модели. Сердцем музыкальной программы в этом году является Нарвский музей, в котором недавно открылась новая постоянная экспозиция, двери которой также открыты для всех, кого манит ночное музейное приключение. Концерты также пройдут в арт-клубе "Ro-Ro". Помимо музыкальной программы планируются бизнес-конференция гибридного формата в творческом инкубаторе OBJEKT, концерты на городской сцене, публичные дискуссии, художественная программа и экскурсии, знакомящие с историей города и его достопримечательностями.

Луиза Рыйвас и Райн Ряммал

5 августа на певческой сцене в Йыхвиском парке

"Kõiges on süüdi mehed!"

6 августа в Ийзакуском народном доме

IV День причудских деревень

7 августа на деревенской площади в Алайыэ

Ряпушковый забег

7 августа на пляже в Алайыэ

День города Нарва-Йыэсуу

7 августа в Светлом парке в Нарва-Йыэсуу

Дуэт Яагупа Креэма и Таави Ланги

8 августа на пикниковой сцене хутора Пости в деревне Сака

Тоомас Ныммисте вместе со своей семьей организует во дворе своего дома в деревне Сака серию концертов летней музыки.

Поход RMK, посвященный Дню природы Эстонии

10 августа в Оруском парке в Тойла

"Proua kadunud ema"

11 августа на Полярной мызе Кукрузе

Спектакль гостей из Вильянди "Тeatrihoov" и "Тeatrivabrik".