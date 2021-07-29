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ЛЕТО / ОСЕНЬ 2021 ⟩ Мероприятия в Ида-Вирумаа

Камерный хор "Voces Tallinn" можно услышать на концерте открытия сезона в Йыхвиском концертном доме в сентябре. ФОТО: vocestallinn.ee

Обзор важнейших культурных и спортивных мероприятий, которые пройдут в Ида-Вирумаа до конца 2021 года.

ИЮЛЬ

Полчаса органной музыки

29 июля в йыхвиской Михайловской церкви

Выступают лауреаты конкурса органной музыки "Лучший молодой инструменталист - 2021".

Спектакль "Pikk tige vanaeit"

29 июля в Ийзакуском народном доме

Документальный спектакль-экскурсия ''Põlevkiviõli''

Десять спектаклей с 31 июля по 10 августа на химпредприятии "Kiviõli Keemiatööstus"

Драматурги Ээро Эпнер и Свен Карья. Постановщик Элар Вахтер. Актеры Мари Антон и Ханс Кристиан Ыйс.

Поэтическое аудиопутешествие по территории кивиылиского химического предприятия "Kiviõli Keemiatööstus" покажет величественные здания, невероятные интерьеры, поведает скрытые истории. В основу текста спектакля легли воспоминания местных жителей: интервью с жителями Кивиыли, его бывшими мэрами, прежними и нынешними работниками предприятий по производству масел, специалистами и учеными. Во время спектакля зрители в наушниках, разбившись на четыре группы по 25 человек, в сопровождении гида будут перемещаться разными маршрутами по территории предприятия.

АВГУСТ

Дни столярного мастерства

31 июля и 1 августа в Северном дворе Нарвского замка

В течение двух дней под руководством мастера по дереву Индрека Меримаа состоятся мастер-классы, где можно будет ознакомиться с подготовкой материалов для традиционных работ по дереву, инструментами и различными техниками деревообработки.

"Station Narva"

5-7 августа в Нарвской крепости

Выступят Рони Сайз (Великобритания), "Vök" (Исландия), "АИГЕЛ" (Россия), "Dynamite MC" (Великобритания), "View" (Финляндия), Свен Грюнберг, Вайко Эплик, Кристьян Рандалу и многие другие музыканты.

Четвертый международный фестиваль "Station Narva" наполнит приграничный город музыкой из Эстонии и из-за рубежа, подарит встречи с искусством, побалует вкусовые рецепторы публики, покажет городское пространство под новым захватывающим углом и предложит обсудить как местную жизнь, так и новые бизнес-модели. Сердцем музыкальной программы в этом году является Нарвский музей, в котором недавно открылась новая постоянная экспозиция, двери которой также открыты для всех, кого манит ночное музейное приключение. Концерты также пройдут в арт-клубе "Ro-Ro". Помимо музыкальной программы планируются бизнес-конференция гибридного формата в творческом инкубаторе OBJEKT, концерты на городской сцене, публичные дискуссии, художественная программа и экскурсии, знакомящие с историей города и его достопримечательностями.

Луиза Рыйвас и Райн Ряммал

5 августа на певческой сцене в Йыхвиском парке

"Kõiges on süüdi mehed!"

6 августа в Ийзакуском народном доме

IV День причудских деревень

7 августа на деревенской площади в Алайыэ

Ряпушковый забег

7 августа на пляже в Алайыэ

День города Нарва-Йыэсуу

7 августа в Светлом парке в Нарва-Йыэсуу

Дуэт Яагупа Креэма и Таави Ланги

8 августа на пикниковой сцене хутора Пости в деревне Сака

Тоомас Ныммисте вместе со своей семьей организует во дворе своего дома в деревне Сака серию концертов летней музыки.

Поход RMK, посвященный Дню природы Эстонии

10 августа в Оруском парке в Тойла

"Proua kadunud ema"

11 августа на Полярной мызе Кукрузе

Спектакль гостей из Вильянди "Тeatrihoov" и "Тeatrivabrik".

День мызных кафе Алутагузеской волости

14 августа в Пагари, Кийкла, Иллука, Ийзаку, Тудулинна и Мяэтагузе

Первый концерт начинается в 11.00 в Тудулинна, последний - в 21.00 в Пагари. В числе исполнителей Яан Тятте, Меэлис Пундер, Прийт Пихлап, Марианне Лейбур, Эрвин Лиллепеа и многие другие.

Кивиылиский летний праздник

14 августа на площадке с качелями в Кивиыли

Выступают ансамбли "Untsakad", "Shanon" и другие.

Исторический фестиваль "Нарвская баталия"

14 августа в Нарвской крепости

"Сомпа-кантри"

14 августа в клубе Сомпа

В гостях Lycille.

Нарвская летняя ярмарка

14 августа в Нарвском подразделении Ида-Вируского центра профессионального образования

"Люди и цифры: Нарва"

14-19 августа в Нарве

Проект театрального центра "Vaba Lava Narva" в режиссуре Биргит Ландберг. Где и как живут относительно бедные и богатые нарвитяне? Выглядит ли относительная бедность там так же, как в остальной части Эстонии? Позволят ли предрассудки о третьем по величине городе в Эстонии увидеть нам человека за цифрами? Мир цифр везде анонимный и холодный, пропадают все серые оттенки: все черно-белое, есть или нет, богатый или бедный, успешный или неуспешный.

На сцене: Каарел Тарго, Мярт Койк, Михкель Калласте, Карл Эдгар Тамм. Спектакль не подходит для людей с ограниченной подвижностью.

Театральный фестиваль Свободы

17-21 августа в театральном центре "Vaba Lava Narva" и Доме культуры "Ругодив"

17-21 августа театральный центр "Vaba Lava" организует Международный театральный фестиваль Свободы, в программу которого войдет множество скандальных постановок, запрещенных на своей родине.

Пауль Нейтсов

19 августа на пикниковой сцене хутора Пости в деревне Сака

Праздник песни "Наведем мосты"

20 августа в Нарве

Цель праздника песни - собрать вместе людей разных национальностей, с разным родным языком и живущих в разных регионах, чтобы спеть близкие сердцу песни и отметить 30-летие восстановления независимости Эстонии. Праздник песни станет нарвской официальной частью всеэстонского праздника.

Концерт и праздник в честь 30-летия восстановления независимости Эстонии

20 августа на Йыхвиской музыкальной площадке

Концерт, посвященный восстановлению независимости Эстонии

20 августа в Кохтла-Ярвеском центре культуры

Концерт юных виолончелистов, посвященный восстановлению независимости Эстонии

20 августа в ийзакуской церкви

Ярмарка-дегустация "Вкусы Нарвы"

21 августа в Нарве

Ночной забег по Нарвскому променаду

21 августа в Нарве

Юбилейный тур Майта Мальтиса

22 августа на деревенской площади в Люганузе

Вечер фортепианной музыки

26 августа в Йыхвиском концертном доме

Выступает Антон Роспутко (Австрия).

Велокросс "Äkke Grand Prix"

28 августа в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в Нарве

Пляжный концерт Ночи сказочных огней

28 августа в центре "Tulivee" в Лиймала

Выступает Танель Падар.

Концерт Ночи сказочных огней

28 августа на террасе Кауксиского пляжного здания

Ночь сказочных огней отмечается в местечке Каукси на побережье Чудского озера. Выступает Вайко Эплик.

День Ярвеской части города Кохтла-Ярве

28 августа в Ярвеской городской части

Концертная программа, мастерские, кафе на открытом воздухе, забавы для детей. 

СЕНТЯБРЬ

Нарвские дни оперы

2-12 сентября на Кренгольмской мануфактуре в Нарве

В этом году в программе Нарвских дней оперы, которые состоятся в первые выходные сентября, произведения Пуччини, Россини, Бетховена, джаз, опера и музыкальный театр. По случаю 130-летия Сергея Прокофьева фестиваль готовит свою собственную постановку его классической музыкальной сказки "Петя и волк": постановщиком выступит Неэме Кунингас, за музыкальную часть берется Нарвский симфонический оркестр, рассказчик - Ирина Свенссон.

Люганузеская крестьянская ярмарка

4 сентября на деревенской площади в Люганузе

Выступает "Curly Strings".

Концерт в честь открытия сезона в Йыхвиском концертном доме

4 сентября в Йыхвиском концертном доме

Выступят симфонический оркестр и оперный хор театра "Ванемуйне", камерный хор Тартуского университета, "Voces Tallinn". Солисты Катрин Тарго (сопрано) и Аннели Пеэбо (меццо-сопрано), дирижер Ристо Йоост.

Силламяэ-ультра

4 и 5 сентября в Силламяэском парке

Состязание исключительно сильных мужчин и женщин, в котором важно преодолеть как можно больше километров за 24 часа. Наиболее выносливые преодолеют более 200 километров.

Завершение летнего сезона

11 сентября на Нарвском речном променаде

Пюссиский забег

17 сентября у Пюссиского Дома культуры

Ида-вирумааское соревнование по бегу с самой длинной историей пройдет в 40-й раз.

Кренгольмский забег

18 сентября в Нарве

Концерт равноденствия

22 сентября в священной дубраве в Таммику

Выступает Сийри Сисаск.

Фестиваль миноги

25 сентября в Нарва-Йыэсуу

Фестиваль национальных культур "Творческий котел"

26 сентября на Йыхвиской музыкальной площадке и в Йыхвиском концертном доме

Ийзакуский народный бег

25 сентября в Ийзаку

"Professor sai värske õhu mürgituse"

29 сентября в Йыхвиском концертном доме

Спектакль Герды Кордеметс основан на одном из самых цитируемых фильмов Эстонии, комедийном телефильме Сулева Ныммика "Мужчины не плачут" / "Mehed ei nuta" (1969).

Играют Отт Сепп, Юссь Хаасма / Иво Рейнок, Марика Королев, Инга Лунге, Калле Сепп и Индрек Таалмаа.

ОКТЯБРЬ

Концерт-шоу "У цыганского шатра"

1 октября в Доме культуры "Ругодив" в Нарве

Михайловская ярмарка

2 октября в центре города Йыхви

"Два гаража"

2 октября в театральном центре "Vaba Lava Narva"

На сцене: Симеони Сундья и Карл Роберт Сааремяэ из Эстонии, Матисс Будовскис и Агрис Крапивинскис из Латвии.

Балет "Лебединое озеро"

3 октября в Йыхвиском концертном доме

Санкт-петербургский театр классического балета "Русский балет" им. Анны Павловой представляет "Лебединое озеро" - самый известный в мире балет. Не только музыка Петра Ильича Чайковского, но и хореография Мариуса Петипа и Льва Иванова этого балета уже на протяжении долгого времени считается общепризнанным шедевром, одним из ярчайших достижений русской культуры.

"Константин Райкин. Своим голосом"

6 октября в Кохтла-Ярвеском центре культуры

Художественный руководитель московского театра "Сатирикон", народный артист Российской Федерации Константин Райкин выступит с поэтическим моноспектаклем "Своим голосом", который пройдет в рамках театрального фестиваля "Золотая маска".

"Issid"

7 октября в Ийзакуском народном доме

В спектакле Курессаареского театра играют Тарво Кралл и Юрген Гансен.

Нарвский энергетический забег

9 октября по улицам Нарвы

Крупнейшее мероприятие народного спорта в Ида-Вирумаа с участием тысяч бегунов и любителей скандинавской ходьбы проводится уже в десятый раз. И полумарафон, и 6-километровая дистанция приведут участников в самые захватывающие места Нарвы и ее окрестностей, включая набережную реки и квартал Кренгольм.

"Entel-tentel 50"

21 октября в Йыхвиском концертном доме

Вечные детские песни прозвучат в исполнении хоров детской песенной студии Эстонского радио, дирижеры Кадри Хунт и Кайе Таннер.

НОЯБРЬ

"Битва роботов - 2021"

6 ноября в "Kiviõli Keemiatööstus"

Крупнейшее мероприятие научного центра "Ahhaa" нынче состоится в Ида-Вирумаа.

"Naksitrallid" и "Issid"

8 ноября в Йыхвиском концертном доме

Спектакли Курессаареского театра.

Нарвская зимняя баталия

13 ноября в Нарвской крепости

Кинофестиваль "KinoFF 2021"

13 и 14 ноября в Кохтла-Ярвеском центре культуры

Нынче в фокусе фестиваля российские фильмы.

ДЕКАБРЬ

Благотворительный рождественский забег

18 декабря в центре Нарвы

Рита Рей и Пярнуский городской оркестр

28 декабря в Йыхвиском концертном доме

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