У людей, приезжающих из самых разных мест в курортный город Нарва-Йыэсуу, вызывает живой интерес здание бывшей метеостанции, где на плоской крыше видны золоченый купол и колокола, а называется это место для многих светских людей непонятно - Архиерейское подворье, создавая впечатление чего-то особенного, недоступного простому человеку. Но на самом деле двери подворья открыты для всех, кто желает зайти сюда, даже просто познакомиться, поговорить, узнать историю этого особенного места.

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Знакомство с Архиерейским подворьем и храмом святого князя Владимира иеромонах Даниил (Гуров) предлагает с террасы, которая находится на крыше. Отсюда открывается прекрасный вид на реку.

- Вот тут, на левом берегу Наровы, и стоял пятиглавый храм святого князя Владимира, - рассказывает отец Даниил. - С правым берегом существовала переправа, и много прихожан прибывало оттуда. Храм на месте, освященном молитвами многих поколений, предполагается восстановить. Правда, он будет не таким высоким, как прежний, но тоже каменным и пятиглавым.