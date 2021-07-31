По словам отца Даниила, к иконе святого равноапостольного князя Владимира приходит все больше и больше людей.

По словам отца Даниила, к иконе святого равноапостольного князя Владимира приходит все больше и больше людей. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

У людей, приезжающих из самых разных мест в курортный город Нарва-Йыэсуу, вызывает живой интерес здание бывшей метеостанции, где на плоской крыше видны золоченый купол и колокола, а называется это место для многих светских людей непонятно - Архиерейское подворье, создавая впечатление чего-то особенного, недоступного простому человеку. Но на самом деле двери подворья открыты для всех, кто желает зайти сюда, даже просто познакомиться, поговорить, узнать историю этого особенного места.

Для подписчиков

Знакомство с Архиерейским подворьем и храмом святого князя Владимира иеромонах Даниил (Гуров) предлагает с террасы, которая находится на крыше. Отсюда открывается прекрасный вид на реку.