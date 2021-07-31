ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Энели Ефимова

Одно дело - мощные достижения в течение лишь нескольких месяцев: рекорды Эстонии, выполнение олимпийского норматива, медали молодежного чемпионата Европы, выход в финал чемпионата Европы среди взрослых и в полуфинал Олимпийских игр, что в числе прочего означает также лучший результат среди ида-вирумааских спортсменок в индивидуальной дисциплине на Олимпийских играх.

Вместе с тем она также проявила себя симпатичной и искренней спортсменкой, которая не скрывает слез, если не все удается ровно на сто процентов так, как ей самой хотелось. Это также раскрывает душу и внутренний мир спортсменки и сближает ее с болельщиками.