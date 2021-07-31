СПАСАТЕЛИ ⟩ Кошка погибла при пожаре в квартире

В 18.38 центр тревоги получил сообщение о том, что из окна на втором этаже трехэтажного жилого дома идет дым. Поскольку спасательные команды были заняты другими происшествиями, их прибытие на место заняло больше времени, чем обычно.

До прибытия спасательной команды сотрудник Силламяэского спасательного отряда, в свободное от работы время оказавшийся на месте происшествия, начал эвакуацию людей из здания и подготовил спасателям путь для проникновения в горящую квартиру. Двухкомнатная квартира сильно пострадала.