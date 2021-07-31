Кохтла-Ярвеская гимназия откроет пункт вакцинации

Пункт вакцинации откроется в понедельник в 12 часов и проработает до трех. Со вторника по пятницу он будет открыт с 10.00 до 15.00. Вакцинацию без предварительной регистрации проводят медики Ида-Вируской центральной больницы, на выбор предлагаются вакцины "Pfizer" и "Moderna".

Чтобы новый учебный год прошел в школьных зданиях и не пришлось отправлять учеников на дистанционное обучение, каждому нужно внести свой вклад и вакцинироваться, отмечают в коллективном обращении все руководители школ Кохтла-Ярве. "Вакцинировавшись, мы сохраним общество здоровым: не будем распространять болезнь и сами не заболеем. Это лучшее, что мы можем сделать друг для друга, для своего школьного коллектива, семьи и всего общества", - подчеркивают семь директоров школ.

Они отмечают, что если вакцинироваться именно сейчас, то возможно обрести защиту к началу учебного года, поскольку вакцина начинает действовать спустя две недели после прививки.

Директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур отметил, что хотя пункт вакцинации в школе откроют прежде всего для того, чтобы увеличить долю вакцинированных среди учащихся и работников школ Кохтла-Ярве, на прививку приглашаются все люди от 12 лет и старше.

Агур сообщил, что в школе готовы вакцинировать до 200 человек в день. "Но мы будем рады каждому, кто придет и поможет нам достичь большей безопасности", - сказал он.

По словам Агура, он не может сказать, насколько сейчас велика доля вакцинированных среди учащихся Кохтла-Ярвеской гимназии, поскольку вакцинация несовершеннолетних началась уже после окончания учебного года. Среди работников школы, насколько ему известно, привито более 70 процентов.

По доле вакцинированных Ида-Вирумаа по-прежнему отстает от других уездов. Если в среднем по Эстонии хотя бы одну дозу вакцины получили 47 процентов всех жителей, то в Ида-Вирумаа - 34,3 процента.