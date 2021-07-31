ОПРОС ⟩ Что поможет ускорить вакцинацию в Ида-Вирумаа?

Хендрик Агур. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Хендрик АГУР, директор Кохтла-Ярвеской гимназии:

- Среди молодежи важнее всего пример сверстников. В кампаниях нужно больше задействовать тех инфлюэнсеров, которые являются для них авторитетами. Разглагольствования старших о необходимости вакцинации не имеют такого эффекта. Хорошо и то, что в Эстонии внедряются так называемые паспорта вакцинации. Когда однажды станет ясно, что те, кто невакцинирован, больше не смогут попасть на все мероприятия или путешествовать, это заставит действовать и тех, кто до сих пор откладывал вакцинацию.

Терье Раттур. ФОТО: Частный архив

Терье РАТТУР, предприниматель в сфере туризма:

- Ускорить помогло бы то, если бы все местные поставщики услуг и торговцы договорились обслуживать только людей с сертификатом о вакцинации. Если для невакцинированных людей возникнут существенные ограничения в повседневной жизни, это может склонить их к вакцинации. Во-вторых, важно найти авторитетных общественных деятелей, которые сумели бы переубедить тех людей, которые до сих пор считают, что вакцины якобы вредны и Европа планирует отравить людей. Мы постоянно слышим людей, которые такое говорят. Они откуда-то получили эту информацию и поверили. Ее нужно опровергнуть.

Аксель Эрс. ФОТО: Eesti Energia

Аксель ЭРС, партнер по кадрам "Eesti Energia":