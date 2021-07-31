ОПРОС ⟩ Что поможет ускорить вакцинацию в Ида-Вирумаа?
По доле вакцинированных Ида-Вирумаа по-прежнему отстает от других уездов.
По доле вакцинированных Ида-Вирумаа по-прежнему отстает от других уездов.
- Среди молодежи важнее всего пример сверстников. В кампаниях нужно больше задействовать тех инфлюэнсеров, которые являются для них авторитетами. Разглагольствования старших о необходимости вакцинации не имеют такого эффекта. Хорошо и то, что в Эстонии внедряются так называемые паспорта вакцинации. Когда однажды станет ясно, что те, кто невакцинирован, больше не смогут попасть на все мероприятия или путешествовать, это заставит действовать и тех, кто до сих пор откладывал вакцинацию.
- Ускорить помогло бы то, если бы все местные поставщики услуг и торговцы договорились обслуживать только людей с сертификатом о вакцинации. Если для невакцинированных людей возникнут существенные ограничения в повседневной жизни, это может склонить их к вакцинации. Во-вторых, важно найти авторитетных общественных деятелей, которые сумели бы переубедить тех людей, которые до сих пор считают, что вакцины якобы вредны и Европа планирует отравить людей. Мы постоянно слышим людей, которые такое говорят. Они откуда-то получили эту информацию и поверили. Ее нужно опровергнуть.
- Самое лучшее средство - рост осведомленности людей. К сожалению, многие достигают ее только путем личного болезненного опыта, после того как они сами или их близкие переболели коронавирусом или им пришлось уйти на самоизоляцию. Лотереи или призы, на мой взгляд, процесс не ускорят. Но паспорта вакцинации должны помочь. Они дают вакцинированным больше свободы и возможностей выбора, чем другим.