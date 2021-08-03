Подорожание газа повысит цену на центральное отопление в Пюсси
В связи с ростом цены на газ жителям Пюсси с сентября придется платить за центральное отопление на семь процентов больше прежнего.
В связи с ростом цены на газ жителям Пюсси с сентября придется платить за центральное отопление на семь процентов больше прежнего.
Если с конца прошлого года цена на теплоэнергию составляла 79,1 евро за мегаватт-час, то с 1 сентября она вырастет до 84,71 евро, сообщила фирма "Adven", оказывающая в этом районе услугу централизованного теплоснабжения.
По сообщению фирмы, доля газа среди видов топлива в пюссиской котельной составляет 14 процентов. Львиная доля теплоэнергии (84 процента) производится путем сжигания древесной щепы, два процента - за счет сжигания торфа.