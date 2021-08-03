Ремонт йыхвиской дорожной артерии наконец-то начался

На дорожном отрезке протяженностью чуть более 1,3 километра от магазина "Konsum" до перекрестка, ведущего к строительному магазину "Bauhof", заменят асфальтовое покрытие, построят ливневую канализацию, которой раньше там не было, и установят уличное освещение. Дополнительно построят и тротуар - почти на километр до магазина "Edgar".