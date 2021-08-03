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Ремонт йыхвиской дорожной артерии наконец-то начался

В понедельник дорожно-строительные машины уже работали на Нарвском шоссе в Йыхви. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В Йыхви после задержки начался ремонт восточной части самой длинной улицы города - Нарвского шоссе.

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На дорожном отрезке протяженностью чуть более 1,3 километра от магазина "Konsum" до перекрестка, ведущего к строительному магазину "Bauhof", заменят асфальтовое покрытие, построят ливневую канализацию, которой раньше там не было, и установят уличное освещение. Дополнительно построят и тротуар - почти на километр до магазина "Edgar".

Согласование проекта затянулось

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