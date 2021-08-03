На уездных маршрутах большинство пассажиров вчера были в масках

В автобусах на направлениях Кивиыли, Пюсси, Ийзаку, Авинурме и Раквере вчера практически все пассажиры были в масках, на кохтла-ныммеском маршруте - примерно 90% пассажиров, а на линиях в районе Нарвы - 50-60%, сообщил в понедельник после полудня руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс.

К тому времени он получил информацию от водителей автобусов, а также увидел ситуацию воочию.

По словам Лутса, заставить пассажиров носить маску можно только разъяснительной работой и убеждением.

Ни автобусные фирмы, ни тем более водители не могут заниматься наведением порядка в автобусе, сказал он. Правда, уже в четверг в автобусах вывесили новые объявления об обязательном ношении масок, убранные после отмены ограничений. Также водителям автобусов напомнили, чтобы они снова использовали аудиофайлы, напоминающие о необходимости ношения масок, и при необходимости проигрывали их через динамики.

Центр общественного транспорта продолжает сотрудничать с представителями полиции и Департамента здоровья, которые на основании полученной от водителей информации будут вести разъяснительную работу на проблемных автобусных остановках.

Пассажиры городских линий надевают маски неохотно, сказал директор Ида-Вирумааского региона "ATKO Bussiliinid" Алексей Авикайнен. Водители могут время от времени напоминать о ношении масок через динамики, но не более того.