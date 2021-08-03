Пожилой мужчина погиб при ночном пожаре в доме

Пожар в одноэтажном четырехквартирном деревянном доме вспыхнул незадолго до трех часов ночи. В ходе спасательных работ, которые продолжались больше пяти часов, в здании было обнаружено тело человека.

Старейшина Люганузеской волости Андреа Эйхе сказал, что две квартиры в горевшем доме были повреждены в ходе работ по тушению, но люди смогут продолжить в них жить. Помимо квартиры погибшего мужчины огонь уничтожил еще одну квартиру. Для ее жильца волость нашла временную жилплощадь.

По словам старейшины, волость поможет живущим в этом доме пенсионерам отремонтировать жилье, но не сможет полностью покрыть эти расходы. "Жаль, что этот дом не был застрахован", - сказал он.

По словам Эйхе, в понедельник следователи занимались выяснением причин пожара. По предварительным данным, его источником мог быть отопительный прибор.

На место происшествия выехали спасатели из спасательных команд Кивиыли, Йыхви, Кохтла-Ярве и Кунда, а также скорая помощь. На помощь профессионалам пришли добровольные спасатели из Пуртсе.

Если в прошлом году за семь месяцев в Ида-Вирумаа при пожарах погибло два человека, то нынче уже шесть, трое из них - в конце июля. Случай в Кивиыли стал уже третьим крупным пожаром в жилом доме в Ида-Вирумаа за неделю.

В прошлую субботу при пожаре на даче в Нарве погибли два человека. Полиция подозревает, что в ходе длившейся несколько недель пьяной оргии между ее участниками вспыхнула ссора, и один из них поджег дачу.

В среду на улице Койду в Нарва-Йыэсуу загорелся четырехэтажный дом с десятью квартирами. Люди не пострадали, но в результате пожара здание практически полностью стало непригодным для проживания.