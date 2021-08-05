СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Алковор швырнул бутылку в заведующего магазином

Когда заведующий магазином попытался задержать мужчин, один из них кинул в него бутылку, и заведующий пострадал. Совершившие кражу мужчины скрылись с места происшествия. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Мошенники выманили у двух нарвитянок более 12000 евро

Неизвестный позвонил проживающей в Нарве женщине и, назвавшись банковским служащим, заявил, что к банковскому счету женщины был осуществлен доступ. Для разрешения ситуации он посоветовал ей установить на компьютер антивирусное программное обеспечение и проинструктировал ее. Вскоре после того, как женщина выполнила инструкции, она заметила, что денег на ее счету стало меньше на 10000 евро.

Еще одну жительницу Нарвы неизвестный мошенник попросил предоставить номер банковского счета и коды Smart-ID под предлогом "обеспечения безопасности счета". В результате женщина потеряла 2300 евро.

Пожилой мужчина попался на краже спиртного

Охранник магазина на бульваре Виру в Силламяэ задержал 77-летнего мужчину, укравшего алкоголь из магазина, и передал его полиции.

В деревне пропала трассовая камера

Трассовая камера стоимостью 315 евро была украдена в деревне Пухату, расположенной между болотами в волости Алутагузе.

Вору достались золото и коньяк

Вор, беспрепятственно проникший в квартиру на улице Раху в Нарве, ушел с золотыми украшениями и бутылкой коньяка. Общая сумма ущерба составляет почти 1000 евро.

Мошенник взял заем на имя йыхвисца

Полиция расследует инцидент, произошедший с живущим в Йыхви мужчиной, которому позвонил якобы работник банка и под предлогом обеспечения безопасности банковского счета попросил ввести признак пользователя и коды Smart-ID. После этого на имя мужчины был оформлен заем в размере 6500 евро. Когда мужчина понял, что столкнулся с мошенничеством, он прервал звонок и отправился в банк, чтобы поменять свои пароли. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Со счета женщины пропало 10000 евро

2 августа жительница Кохтла-Ярве сообщила, что неизвестный воспользовался ее банковскими данными, изменил дневной лимит и перевел с ее расчетного счета на счет незнакомого человека 10000 евро.

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