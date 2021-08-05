МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 05.08-12.08 ⟩ Нарва побывает "В объятиях классики", затем ее захватит "Station Narva"

* На пляже в Тойла в 12.00 - турнир по пляжному волейболу Тойлаской волости.

Понедельник, 9 августа

* В Нарве на стадионе "Кренгольм" в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу, 1/16 финала: "Narva Trans" - ФК "Eston Villa" (Таллинн).

Вторник, 10 августа

* На роллерной трассе в Мяэтагузе в 18.30 - этап Ида-Вирумааских роллерных вечеров.

Среда, 11 августа

* В Мяэтагузе на трассе "Mõmmi" в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры по диск-гольфу.

* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Sillamäe Kalev" - ФК "Helios" (Выру).

Четверг, 12 августа

* В Вока в 17.30 - Ида-Вирумааские веловечера "Stokker".

РАЗНОЕ

Пятница, 6 августа

* В Нарва-Йыэсуу на пляже у спа-отеля "Meresuu" в 11.00 - мероприятие для всей семьи: конкурс скульптур из песка. Тема этого года: "Моя родина Эстония".

* В Нарвском музее с 17.00 до 18.30 в рамках фестиваля "Station Narva" - "Менять нельзя оставить", день обсуждений BAZAR. Информация: stationnarva.ee.

* В Нарва-Йыэсуу в парке Солнца в 18.00 - презентационная программа "Toit kui suhtlusvorm" / "Еда как форма коммуникации": Елена Сергейчик, Вера Ланцова.

* В Нарва-Йыэсуу в парке Солнца в 20.00 - танцевальный вечер: Александр Городничев.

Суббота, 7 августа

* На деревенской площади в Алайыэ с 12.00 - IV День причудских деревень: 12.00 - старт Ряпушкового забега (регистрация с 10.30), 14.00-15.00 - детский час, 15.00-18.00 - концерт-открытие, 16.00-18.00 - детская программа, 18.00-21.00 - концерт, выступает группа "

"Dochka Bossa" умеет зарядить публику эмоциями в любом месте и при любой погоде. ФОТО: Частный архив

", 21.00-24.00 - дискотека, 22.00 - огненное шоу.

* В Нарва-Йыэсуу - День города: в 12.00 в Нарва-Йыэсууском краеведческом музее (ул. Нурме, 38) - день гурманов "Viru Тoiт", в программе мастер-классы по приготовлению пирожного Павлова и приготовлению и сервировке холодного борща; 12.00-14.00 в парке Солнца - спортивная деятельность (соревнования "Better, faster, stronger" / "Лучше, быстрее, сильнее", функциональный тренинг "Super sculpt" и йога); 15.00-17.00 в парке Солнца - детская программа (игры и шоу пузырей); 13.00-15.00 в Нарва-Йыэсууском скейт-парке - молодежная программа (соревнования на самокатах на рампе, футбольный турнир, 5x5, страйкбол и презентация группы "Pale Alison"); в 16.00 у православной церкви (ул. Койду, 6) - экскурсия "Церкви Нарва-Йыэсуу" (на эстонском языке), экскурсовод Тийу Тоом; 19.00-01.00 в Светлом парке - праздничный концерт: "Mr. Blues", София Рубина-Хантер со своей группой и ансамбль "Valgis".

Воскресенье, 8 августа

* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 16.00 - благотворительный зумба-марафон.

Вторник, 10 августа

* В Тойла в Оруском парке в 12.00 - День природы Эстонии, поход: восстановление и уход за Оруским парком. Информация и регистрация: https://www.rmk.ee/eesti-looduse-paeva-retked/osale

ФОТО: Eesti Kultuurkapital