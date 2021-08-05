МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 05.08-12.08 ⟩ Нарва побывает "В объятиях классики", затем ее захватит "Station Narva"
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 5 по 12 августа.
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 5 по 12 августа.
Четверг, 5 августа
* В Йыхвиском парке в 18.00 - летняя музыка: Луиза Рыйвас и Райн Ряммал. В перерыве выступит женская танцевальная группа "Gevi". Танцевальная музыка от ансамбля "Konzales".
* В Кивиыли на химпредприятии "Kiviõli Keemiatööstus" (ул. Туру, 3) в 19.00 - документальный спектакль-путешествие "Põlevkiviõli". Билет - 19-24 евро.
* В Нарве в концертном зале "Женева" в рамках международного музыкального фестиваля "В объятиях классики" в 19.00 - концерт Шломо Минца (скрипка). Билеты - 10,90-20,90 евро.
Пятница, 6 августа
* В Нарвском музее с 18.00 - фестиваль "Station Narva". Информация: stationnarva.ee.
* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - спектакль "Kõiges on süüdi mehed" / "Во всем виноваты мужчины". Билеты - 7-10 евро.
* В Кивиыли на химпредприятии "Kiviõli Keemiatööstus" (ул. Туру, 3) в 20.30 - документальный спектакль-путешествие "Põlevkiviõli". Билет - 19-24 евро.
Суббота, 7 августа
* В различных местах Нарвы с 15.00 до 18.00, в Нарвском музее с 18.00 - фестиваль "Station Narva". Информация: stationnarva.ee.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - концерт "Мы - пассажиры". Выступает Павел Шелл. В гостях - "ПараТайн". Вход свободный.
* В Кивиыли на химпредприятии "Kiviõli Keemiatööstus" (ул. Туру, 3) в 20.30 - документальный спектакль-путешествие "Põlevkiviõli". Билет - 19-24 евро.
Воскресенье, 8 августа
* На пикниковой сцене хутора Пости в Сака в 18.00 - Яагуп Креэм и Таави Ланги (группа "Terminaator"). Билет - 12 евро, со значком друга - 10 евро. Кафе открыто с 17.00. Информация по тел. 514 3930, Тоомас.
* В Кивиыли на химпредприятии "Kiviõli Keemiatööstus" (ул. Туру, 3) в 20.30 - документальный спектакль-путешествие "Põlevkiviõli". Билет - 19-24 евро.
Вторник, 10 августа
* В Ийзакуской библиотеке в 16.00 - клуб интересных встреч: в гостях - художник-любитель и коллекционер игрушек Хели Мянд.
Четверг, 12 августа
* В Тойласком общественном доме в 19.00 - "Midagi peab ette võtma" / "Надо что-то делать", спектакль Тойлаского народного театра. Билет - 7 евро.
* На Ийзакуской певческой сцене в 19.00 - свой молодежный фестиваль рэпа "Norf '21". Выступают Отт Муттика, Хенри Кнуде, Yonsu, в гостях - DJ Siimi. Информация: www.norf.ee.
* В Кивиыли на химпредприятии "Kiviõli Keemiatööstus" (ул. Туру, 3) в 20.30 - документальный спектакль-путешествие "Põlevkiviõli". Билет - 19-24 евро.
Четверг, 5 августа
* На Силламяэской трассе здоровья в 19.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по спортивной ходьбе, 10 км.
Пятница, 6 августа
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Tallinn".
Суббота, 7 августа
* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 05.00 - старт ультразабега "EUTR". Информация: eut.trailrunning.ee.
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийных соревнований шашечного клуба "Into", русские шашки.
* На пляже в Нарва-Йыэсуу в 10.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по пляжному волейболу.
* В парке для диск-гольфа Кивиылиского приключенческого парка в 10.00 - чемпионат Ида-Вирумаа; дуэты.
* От центра соревнований у Алайыэской певческой сцены в 11.40 стартует Ряпушковый забег. Информация: www.alutagusesport.ee.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Narva Trans" (U21) - "Sillamäe Kalev".
Воскресенье, 8 августа
* На пляже в Нарва-Йыэсуу в 10.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по пляжному волейболу среди мальчиков.
* На пляже в Тойла в 12.00 - турнир по пляжному волейболу Тойлаской волости.
Понедельник, 9 августа
* В Нарве на стадионе "Кренгольм" в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу, 1/16 финала: "Narva Trans" - ФК "Eston Villa" (Таллинн).
Вторник, 10 августа
* На роллерной трассе в Мяэтагузе в 18.30 - этап Ида-Вирумааских роллерных вечеров.
Среда, 11 августа
* В Мяэтагузе на трассе "Mõmmi" в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры по диск-гольфу.
* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Sillamäe Kalev" - ФК "Helios" (Выру).
Четверг, 12 августа
* В Вока в 17.30 - Ида-Вирумааские веловечера "Stokker".
Пятница, 6 августа
* В Нарва-Йыэсуу на пляже у спа-отеля "Meresuu" в 11.00 - мероприятие для всей семьи: конкурс скульптур из песка. Тема этого года: "Моя родина Эстония".
* В Нарвском музее с 17.00 до 18.30 в рамках фестиваля "Station Narva" - "Менять нельзя оставить", день обсуждений BAZAR. Информация: stationnarva.ee.
* В Нарва-Йыэсуу в парке Солнца в 18.00 - презентационная программа "Toit kui suhtlusvorm" / "Еда как форма коммуникации": Елена Сергейчик, Вера Ланцова.
* В Нарва-Йыэсуу в парке Солнца в 20.00 - танцевальный вечер: Александр Городничев.
Суббота, 7 августа
* На деревенской площади в Алайыэ с 12.00 - IV День причудских деревень: 12.00 - старт Ряпушкового забега (регистрация с 10.30), 14.00-15.00 - детский час, 15.00-18.00 - концерт-открытие, 16.00-18.00 - детская программа, 18.00-21.00 - концерт, выступает группа "
", 21.00-24.00 - дискотека, 22.00 - огненное шоу.
* В Нарва-Йыэсуу - День города: в 12.00 в Нарва-Йыэсууском краеведческом музее (ул. Нурме, 38) - день гурманов "Viru Тoiт", в программе мастер-классы по приготовлению пирожного Павлова и приготовлению и сервировке холодного борща; 12.00-14.00 в парке Солнца - спортивная деятельность (соревнования "Better, faster, stronger" / "Лучше, быстрее, сильнее", функциональный тренинг "Super sculpt" и йога); 15.00-17.00 в парке Солнца - детская программа (игры и шоу пузырей); 13.00-15.00 в Нарва-Йыэсууском скейт-парке - молодежная программа (соревнования на самокатах на рампе, футбольный турнир, 5x5, страйкбол и презентация группы "Pale Alison"); в 16.00 у православной церкви (ул. Койду, 6) - экскурсия "Церкви Нарва-Йыэсуу" (на эстонском языке), экскурсовод Тийу Тоом; 19.00-01.00 в Светлом парке - праздничный концерт: "Mr. Blues", София Рубина-Хантер со своей группой и ансамбль "Valgis".
Воскресенье, 8 августа
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 16.00 - благотворительный зумба-марафон.
Вторник, 10 августа
* В Тойла в Оруском парке в 12.00 - День природы Эстонии, поход: восстановление и уход за Оруским парком. Информация и регистрация: https://www.rmk.ee/eesti-looduse-paeva-retked/osale
Страница издается при поддержке "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.