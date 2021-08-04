ОДИН ВОПРОС ⟩ Что вы думаете о плане наполовину урезать вашу зарплату?
На пятничное заседание Нарвского горсобрания был внесен проект об урезании заработной платы городских руководителей, в том числе мэра, с нынешних 4000 евро до 2000.
На пятничное заседание Нарвского горсобрания был внесен проект об урезании заработной платы городских руководителей, в том числе мэра, с нынешних 4000 евро до 2000.
- Я не могу назвать этот законопроект иначе, как популизмом. Если сказали, что причина в том, что я делаю только половину необходимой работы, то я не знаю, что означает эта половина работы. Также на заседании стратегической комиссии горсобрания податели проекта не привели обоснования, зачем это делают. Я также сказала, что пусть заберут у меня всю зарплату, если уж опуститься до полного абсурда.
Но я не верю, что этот проект получит поддержку большинства депутатов.