ОДИН ВОПРОС ⟩ Что вы думаете о плане наполовину урезать вашу зарплату?

Мэр Нарвы КАТРИ РАЙК:

- Я не могу назвать этот законопроект иначе, как популизмом. Если сказали, что причина в том, что я делаю только половину необходимой работы, то я не знаю, что означает эта половина работы. Также на заседании стратегической комиссии горсобрания податели проекта не привели обоснования, зачем это делают. Я также сказала, что пусть заберут у меня всю зарплату, если уж опуститься до полного абсурда.