Ранним утром во вторник Кохтла-Ярве окутало облако зловония

Этим летом жители Ярвеской части города Кохтла-Ярве страдали из-за зловония завода масел. В жаркую погоду даже по ночам невозможно было открыть окна, потому что неприятный запах проникал в квартиру и держался там часами. Многие просыпались ночью от зловония.

Особенно ужасной была ситуация во вторник утром. В группе горожан Кохтла-Ярве в "Facebook" - "Город и Люди" - уже рано утром сообщалось о невыносимой вони. Отмечалось, что в последнее время это якобы стало обыденным явлением по ночам, именно около трех часов ночи.