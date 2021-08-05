Чт, 5.08.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер

Ранним утром во вторник Кохтла-Ярве окутало облако зловония

При перезапуске завода после аварии или технического обслуживания в воздух сразу выбрасывается больше загрязняющих веществ. Если в это время дует ветер в сторону города, горожан накрывает очередное зловонное облако. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

За последние две недели кохтлаярвесцы жаловались в Департамент окружающей среды на зловоние 29 раз, то есть в среднем два раза в день.

Для подписчиков Для подписчиков

Этим летом жители Ярвеской части города Кохтла-Ярве страдали из-за зловония завода масел. В жаркую погоду даже по ночам невозможно было открыть окна, потому что неприятный запах проникал в квартиру и держался там часами. Многие просыпались ночью от зловония.

Особенно ужасной была ситуация во вторник утром. В группе горожан Кохтла-Ярве в "Facebook" - "Город и Люди" - уже рано утром сообщалось о невыносимой вони. Отмечалось, что в последнее время это якобы стало обыденным явлением по ночам, именно около трех часов ночи.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back