Ранним утром во вторник Кохтла-Ярве окутало облако зловония
За последние две недели кохтлаярвесцы жаловались в Департамент окружающей среды на зловоние 29 раз, то есть в среднем два раза в день.
За последние две недели кохтлаярвесцы жаловались в Департамент окружающей среды на зловоние 29 раз, то есть в среднем два раза в день.
Этим летом жители Ярвеской части города Кохтла-Ярве страдали из-за зловония завода масел. В жаркую погоду даже по ночам невозможно было открыть окна, потому что неприятный запах проникал в квартиру и держался там часами. Многие просыпались ночью от зловония.