ИСТОРИЯ ⟩ Как Йыхви стал свободным
"На самом деле, Йыхви все же повезло, что он стал независимым", - говорит присяжный адвокат Кайдо Коога, который 30 лет назад был среди учредителей Комитета по восстановлению самоуправления Йыхви, который инициировал выход Йыхви из состава Кохтла-Ярве. Вместе с входившими в этот комитет Валло Реймаа и Аво Кийром, а также бывшим ида-вируским уездным старейшиной Рейном Айдма и тогдашним ида-вирумааским корреспондентом ЭТВ Аго Гашковым они вспомнили историю восстановления независимости Йыхви на историческом фестивале, состоявшемся пару недель назад на музыкальной площадке.