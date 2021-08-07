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ИСТОРИЯ ⟩ Как Йыхви стал свободным

Произошедшие 30 лет назад события вспомнили на состоявшемся пару недель назад историческом фестивале Рейн Айдма, Аго Гашков, Аво Кийр, Кайдо Коога и Валло Реймаа. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

"На самом деле, Йыхви все же повезло, что он стал независимым", - говорит присяжный адвокат Кайдо Коога, который 30 лет назад был среди учредителей Комитета по восстановлению самоуправления Йыхви, который инициировал выход Йыхви из состава Кохтла-Ярве. Вместе с входившими в этот комитет Валло Реймаа и Аво Кийром, а также бывшим ида-вируским уездным старейшиной Рейном Айдма и тогдашним ида-вирумааским корреспондентом ЭТВ Аго Гашковым они вспомнили историю восстановления независимости Йыхви на историческом фестивале, состоявшемся пару недель назад на музыкальной площадке.

Видеохроника событий в Ида-Вирумаа в начале 1990-х годов из архива Яака Ээльметса.

- Почему и как возникла идея, что Йыхви должен отделиться от Кохтла-Ярве?

Валло Реймаа: В начале 90-х у жителей йыхвиского края возникло отчетливое ощущение, мол, хотелось бы из всего этого кохтла-ярвеского вздора выбраться. Поющая революция прошла несколько лет назад. Остальная Эстония ментально уже была как будто свободна. А Кохтла-Ярве двигался в противоположном направлении и все больше становился центром Интерфронта.

Никто из нас не знал, каким окажется будущее. Но имелось желание быть независимыми, а не под деспотическим управлением Кохтла-Ярве. Что и как - это мы в тот момент особо не анализировали. Позднее, шаг за шагом мы становились умнее. Но желание, воля и эмоции были сильными и мощными.

Кайдо Коога: Для меня это началось с одного народного собрания в актовом зале Йыхвиской 1-й средней школы, куда меня пригласил Аво Бланкин. Был прекрасный весенний день. Из открытых окон в зал дул теплый весенний ветерок. Настроение было светлое. Там затем сформировали Комитет по восстановлению самоуправления Йыхви и решили отделиться от города Кохтла-Ярве.

ФОТО: Kuvatõmmis / Põhjarannik

- Почему вы к нему присоединились?

Коога: Мне тоже казалось, что городская власть Кохтла-Ярве - сплошное гнездо интерфронтовцев, и меня это не удовлетворяло. Да и история тоже внесла в это свой вклад, поскольку город Йыхви долгое время был отдельным самоуправлением и почему бы не восстановить это?

Аво Кийр: Весной 1991 года четким направлением было восстановление эстонского государства. Все, что этому способствовало, было важно. Будь то, к примеру, восстановление "Кайтселийта" или других прежних государственных органов Эстонии. Город Йыхви был самостоятельным городом во времена Эстонской Республики. Это также было одной из причин восстановления независимости Йыхви.

Аго Гашков: Разница между Кохтла-Ярве и Йыхви все же была заметна. Было видно, что эти населенные пункты друг другу не подходят. Естественно, что история Йыхви на это повлияла. В 1991 году исполнилось также 750 лет с первого упоминания эстонских деревень в Датской поземельной книге. Это тоже подтолкнуло.

Рейн Айдма: В Йыхви, прямо здесь (на месте нынешнего "Pargi Keskus") возвышалась большая мачта радиостанции интерфронтовцев "Надежда". Ведь установили ее здесь при покровительстве городских властей Кохтла-Ярве. Уездное управление пыталось в то время также донести свои послания до заседания депутатов Кохтла-Ярвеского городского совета, но оттуда они возвращались обратно. Факт, что то, что там говорили, было не то, что хотели слышать в Йыхви.

Гашков: Парадокс состоял в том, что в других городских частях Кохтла-Ярве, Ахтме или Ярвеской части, было невозможно установить где-нибудь эту мачту "Надежды", чтобы она находилась под охраной советских солдат. А в Йыхви было аж две воинские части.

- Какие споры велись тогда о том, каким путем надо идти, чтобы добиться цели и оторвать Йыхви от Кохтла-Ярве?

Реймаа: Мы должны были считаться с реальностью, что договориться с Кохтла-Ярве - это совершенно безнадежно. Там мы со своим желанием словно наталкивались на стену.

Поэтому первой целью было, чтобы Йыхви стал городом с муниципальным статусом в составе Кохтла-Ярве. Затем оставалось надеяться, что возникнет возможность сделать следующий шаг. Йыхви в то время даже не был отдельной городской частью, он был единым целым вместе с Ахтме. Его как будто и не существовало, в отличие, например, от Оруской городской части.

Также было мало надежды на то, что эстонская государственная власть начнет воевать с Кохтла-Ярве и отделит Йыхви от Кохтла-Ярве. Она и так не справлялась с Кохтла-Ярве. Нашу первую стратегию в то время красиво резюмировал Аво Бланкин.

Но случилось так, что провал августовского путча и провозглашение независимости Эстонии дали эстонским властям возможность немедленно объявить Йыхви полностью самостоятельным.

- Как власти Кохтла-Ярве действовали против стремления Йыхви к независимости? Риторика городских руководителей того времени была в некотором смысле схожа с заявлениями Кремля о сохранении Советского Союза, вот и они заявляли, что не допустят развала Кохтла-Ярве. Символическим актом было то, что когда на газоне напротив тогдашней почтовой конторы в Йыхви появились большие плакаты с надписью "Jõhvi 750", то довольно скоро руководители Кохтла-Ярве велели закрасить слово "Jõhvi", и осталась только цифра 750. Как лидеры движения за независимость Йыхви - чувствовали ли вы также какое-либо давление и воздействие с их стороны?

Реймаа: Я помню, что вместе с Кайдо, Хельдуром Валдманном и Тийтом Хальяндом (активистами Комитета по восстановлению самоуправления Йыхви) мы пошли к Валерию Корбу (тогдашнему мэру Кохтла-Ярве). Я запомнил безумную враждебность той встречи, мы ощутили в полной мере, насколько мы там, в кабинете, нежелательны. 

Предвыборная борьба за места в Йыхвиском волостном собрании с учетом напряженности последних лет обещает быть этой осенью более жаркой и непредсказуемой, чем когда-либо прежде. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Какие рекомендации вы дадите тем партиям и избирательным союзам, которые сейчас в Йыхви составляют предвыборные программы?

Кийр: Первым делом нужно привести в порядок улицы, а затем заняться следующими объектами.

Айдма: Для меня головная боль - это вопрос железной дороги, которая делит город на две части. Решение этого вопроса могло бы стать темой перед выборами.

Гашков: В спортивные объекты тоже нужно вкладывать - они удержат молодежь. Если в Йыхви не останется людей, то и концертный зал, и торговые центры потеряют смысл и, пожалуй, станут подходящими местами для съемок фильмов ужасов. Начать надо с того, чтобы люди сюда приезжали, оставались и чувствовали себя хорошо. В Йыхви еще нет такой среды, которая удерживала бы людей.

Реймаа: Особенностью Йыхви является то, что мы очень сильно зависим от общей ситуации в Ида-Вирумаа. Поскольку Йыхви - это центр обслуживания, в здешние учреждения и магазины люди приезжают из других мест, он обслуживает весь центральный район Ида-Вирумаа. Поэтому Йыхви никогда не мог заниматься только своими делами. Если в Ахтме однажды вместо 15000 человек останется 5000 человек, то для Йыхви пропадет 10000 человек.

Коллапс Кохтла-Ярве - один из худших вариантов развития событий для Йыхви. Роль Йыхви - замедлить сокращение численности населения во всем Ида-Вирумаа. Также надо содействовать инвестициям, приходящим в другие регионы уезда. Уменьшение количества рабочих мест и численности населения в Ида-Вирумаа - это смерть для Йыхви.

Коога: Я поддерживаю объединение с Тойла, но к объединению с Ахтме отношусь очень настороженно. Боюсь, что тогда Осипенко с Репинским прочно завладеют властью в самоуправлении. Очень надеюсь, что наш бизнес-парк будет развиваться. Что, помимо дорог, больше внимания станут уделять также внешнему виду домов и покрасят их.

Кийр: Если эта трагикомедия, происходящая в последние годы в Йыхвиском волостном собрании, продолжится, то у нас могут быть какие угодно мечты и планы, но они так и останутся планами. Каждый, кто баллотируется в местное собрание, должен думать, что личные амбиции следует оставить на заднем плане и болеть сердцем все же за развитие Йыхви. Порой для этого нужно поумерить эгоизм и быть готовым к компромиссам.

Коога: Никаких личных нападок не было. Но когда мы обсуждали, кого выбрать в правление Комитета по восстановлению, мы смотрели, на кого городские власти не могут повлиять через рабочее место. Я подошел, потому что было очень сложно повлиять на одного обычного адвоката, никак не связанного с городом Кохтла-Ярве. На Тийта Хальянда (был тогда директором Йыхвиской средней школы), вероятно, можно было бы повлиять через отдел образования.

Я помню, что Корб на этой встрече держал перед собой какие-то бумаги, и он действительно говорил, как руководители СССР: если они говорили, что независимость Эстонии невозможна, то Корб сказал, что независимость Йыхви невозможна.

Кийр: Я не помню угроз, связанных с йыхвискими делами, но на всех других уровнях, с которыми я имел дело в то время, довольно часто были угрозы со стороны органов безопасности.

- Койт Рауд, бывший ида-вирумааский корреспондент, рассказывал, что несколькими годами ранее партком решил выслать его из Ида-Вирумаа вместе с семьей за его журналистскую деятельность, но, поняв, что такое глупое решение невозможно выполнить, этот план бросили. Было ли в 1991 году отношение к журналистам более снисходительным?

Гашков: С Койтом такое действительно произошло, но я все-таки человек незлобивый.

- Какой была поддержка жителей Йыхви при отделении от Кохтла-Ярве? Демонстраций или других акций с плакатами "Jõhvi vabaks!" ("Свободу Йыхви!") не было. Что дало вам уверенность в том, что большинство йыхвисцев действительно хотят, чтобы Йыхви стал самостоятельным городом? Являлось ли одним из признаков и то, что если на референдуме, состоявшемся в марте 1991 года, большинство жителей Кохтла-Ярве проголосовали против восстановления независимости Эстонии, то в Йыхви сторонников было явно больше половины?

Реймаа: И это тоже. С 1988 года в Йыхви прошло несколько демонстраций, но они были в одном ключе с тематикой остальной Эстонии: депортация, годовщина пакта Молотова - Риббентропа, Народный фронт, акции ERSP (Партия национальной независимости Эстонии). Это продемонстрировало умонастроения жителей Йыхви.

Комитет по восстановлению был нужен для того, чтобы у нас было нечто большее, чем просто фотографии демонстраций. Мы начали масштабный сбор подписей, чтобы Йыхви получил статус местного самоуправления. Недавно я нашел в подвале здания Йыхвиского волостного управления толстую папку, в которой переплетены все эти подписные листы.

Коога: Комитет по восстановлению был объединением тех активных йыхвисцев, которые желали Йыхви независимости. Это было необходимо, чтобы также руководству Эстонии доказать, что это желание существует. Если бы этого комитета не было, то и у руководства разговор был бы короткий, мол, о чем вы говорите. Но этот вопрос был все же подготовлен. Раз всего через несколько дней после восстановления независимости Эстонии то решение, по которому Йыхви был объединен с Кохтла-Ярве, отменили, следовательно, все это должно было быть уже заранее подготовлено, дело уже раньше было на мази.

Айдма: Понятно, что тогдашняя городская власть Кохтла-Ярве все же противопоставляла себя Йыхви. К тому времени йыхвисцы были уже свободны в своих мыслях.

Обращение четырех членов комитета - Тийта Хальянда, Валло Реймаа, Кайдо Коога и Хельдура Вальдманна - 26 августа 1991 года с просьбой признать Йыхви независимым городом. ФОТО: Kuvatõmmis / Põhjarannik

- 26 августа 1991 года Хельдур Валдманн, Кайдо Коога, Тийт Хальянд и Валло Реймаа обратились к Верховному Совету, правительству и Тийту Вяхи, недавно назначенному спецпредставителем правительства по северо-восточной Эстонии, с просьбой немедленно восстановить статус города Йыхви и объявить выборы в городское собрание, и уже на следующий день, 27 августа, пришел-таки указ Верховного Совета за подписью Арнольда Рюйтеля о восстановлении статуса города Йыхви, и день выборов был назначен на 2 февраля 1992 года. Вы быстро воспользовались этой возможностью?

Реймаа: Да, мы именно подумали, что раз в Эстонии произошли такие быстрые и неожиданные изменения, то мы тоже должны сделать сразу несколько шагов.

Но мы уже раньше передали в Таллинн целую кипу документов, и Верховному Совету ничего не оставалось, как на их основании провозгласить Йыхви полностью самостоятельным городом.

Комитет по восстановлению распределял между своими членами большое количество задач, например, Виллу Пунг начал заниматься социальной сферой. Я занимался описанием истории и границы. В числе прочего необходимо было получить представление о том, способен ли вообще Йыхви быть экономически самостоятельным. Но получить данные было крайне сложно, потому что йыхвиской статистики не существовало, все было вместе с Ахтме. 

Указ Президиума Верховного Совета Эстонии от 27 августа 1991 года о восстановлении независимости города Йыхви. ФОТО: Kuvatõmmis / Põhjarannik

- Как вы отметили признание независимости Йыхви 27 августа?

Коога: Я не помню, чтобы в тот день было какое-то празднование. Но осенью в сауне тогдашних электросетей состоялась вечеринка по случаю окончания деятельности Комитета по восстановлению. К тому времени комитет уже выполнил свою роль.

- Что произошло 28 августа, когда Йыхви был свободным и независимым городом? Как началось построение этого города? До выборов оставалось еще полгода - как осуществлялось руководство лишь недавно ставшим самостоятельным городом, где старой власти уже не было, а новой еще не было?

Реймаа: Это был непростой период. Но лидером процесса был ида-вируский уездный старейшина Айн Кивиорг, который был очень важной фигурой в этом процессе. Он взял в уездную управу двух человек - меня и архитектора из Кохтла-Ярве Константина Кузьмина. Государство выделило деньги на деятельность, так сказать, временного исполнительного комитета, и с ноября его возглавил Ааво Кеэрме, его секретарем стала Ыйе Иликаева, а в декабре пришло еще несколько человек. Под руководством Кивиорга мы также подготовили выборы, которые состоялись в феврале 1992 года.

- Кто раздавал талоны на сахар, стиральный порошок и водку, лимиты на бензин и организовывал уборку снега на улицах?

Гашков: Я не помню, кто раздавал талоны на сахар, а талоны на бензин поступали от уездной управы.

Реймаа: В то время уездное управление играло очень важную роль. Только после проведения выборов и вступления в должность первого официального исполкома и совета народных депутатов можно было начинать последовательно передавать функции йыхвиской власти. Недавно я сделал копии этих документов. Было принято огромное количество решений, менялись правила аренды, вопросы права собственности. Все это было передано, а затем стал стремительно расти также штат городского управления.

Кийр: Я помню, что на этих первых выборах в Йыхви настроение было такое же приподнятое, как и на выборах в Конгресс Эстонии.

- Что вы обещали йыхвисцам на тех первых выборах?

Кийр: Тогда я и не знал, как давать большие обещания, как теперь делают.

- На первых выборах в Йыхви довольно значительную роль сыграл тот факт, что тогдашний глава "Eesti Põlevkivi" Вяйно Вийлуп вывел на выборы довольно много сотрудников, которые также были избраны?

Гашков: Образование Йыхви в начале 1990-х годов и было примером того, как историю делают некоторые люди, а не народные массы: роль Вийлупа, Реймаа и Кеэрме была очень важна.

Реймаа: Люди "Eesti Põlevkivi" сразу присоединились, но на выборах 1993 года они пришли уже довольно большой командой.

Айдма: То же самое произошло и в Кохтла-Ярве, где Вийлуп, Эрик Кальювеэ и Айн Кальмару аж на несколько лет основательно изменили управление этим городом. Это было как раз то время, когда другая сторона довольно крепко была в ауте. 

- Каким тогда вы представляли Йыхви через 30 лет, то есть сейчас?

Гашков: Если рассуждать, хотели ли мы такой Йыхви, то отмечу, что, в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления, самоуправление означает право и реальную способность местных органов власти, действуя в рамках закона и в интересах местных жителей, организовывать большую часть общественной жизни, относящейся к их сфере ответственности.

Я был очень доволен Йыхви до 2014 года, тогда это было действительно замечательное развитие. Но затем произошло нечто, в результате чего йыхвискую власть упустили, и о сегодняшнем волостном собрании могу сказать, что местным самоуправлением в понимании Европейской хартии местного самоуправления оно не является. Что это такое, я не знаю. Может, это бригада "N&V" или что-то другое, я действительно не знаю. Был ли последний по времени переход власти нормальным явлением или это было завладение предприятием, или был путч, извините, я не знаю.

Я очень сожалею о том, что сейчас произошло с Йыхви, его просто-напросто лишили нормального развития.

Айдма: Я во многом с тобой согласен. Но все-таки это же самое прекрасное место (музыкальная площадка), где мы сейчас находимся, показывает потенциал Йыхви, который он уже сумел реализовать. Здесь тоже довольно много позитивного.

Гашков: Я согласен, что это позитивно, но основу этому заложили тогда, когда во главе города стояли Валло Реймаа, Ааво Кеэрме, Тауно Выхмар. А потом на этом просто выезжали. Слава Богу, что эта позитивная база была настолько крепкой, что еще не удалось исчерпать ее полностью.

Кийр: 30 лет назад весь пар ушел на то, чтобы завести жизнь восстановленного города, далеких мечтаний особо и не было. У меня точно не было.

Если говорить о том времени, когда я был председателем волостного собрания (на рубеже веков), то мне больше всего жаль центральную площадь. Мы все хотели, чтобы все развивалось быстрее, чтобы торговля процветала. К сожалению, не было продумано планомерное развитие центра города. Одному бизнесмену пришло в голову, дескать, возведем здесь большое здание, и все были рады - вот видите, деньги инвестируют в развитие, - и допустили появление таких объектов, что центральная площадь и ее окрестности так и не превратились в центр города, а были испорчены. Возможно, в будущем эти здания снесут и там появится что-то получше.

Но самый лучший проект - это строительство концертного дома, который является одним из самых удачных зданий в Йыхви.

- Что из тогдашних планов удалось претворить в жизнь?

Реймаа: Эти планы сформировались с течением времени. "Tsentraal", находящийся рядом с центральной площадью, был задуман совсем другим, на этаж выше и выглядел все же как дом. Получилось совсем иначе. Но в Йыхви это был прорывной объект.

До этого, чтобы сделать городскую картинку более европейской, мы были способны организовывать конкурсы на дизайн витрин магазинов, но ни одной более крупной инвестиции сюда не поступало: каждый банкир от ужаса подпрыгивал до потолка, услышав, что из Йыхви придет крупное ходатайство о финансировании.

Я помню тот день, когда Аллан Мянд (девелопер "Tsentraal" и нескольких других торговых центров Йыхви) сказал мне, что только что получил от банка решение, - а затем откупорил бутылку водки. Для банкиров это был ментальный объект. К тому времени мы настолько развились, что и возникла смелость дать заем под йыхвиские инвестиции. После этого стали появляться следующие объекты.

Я очень хорошо помню, что в 1992 году отношение мэров Кохтла-Ярве, Нарвы и Силламяэ было пренебрежительным: это что еще за Йыхви? Это отношение было надменным, высокомерным. Спустя два года положение уже изменилось. Что с того, что крупных инвестиций пока не было, Йыхви ведь сумел за короткое время так сильно измениться.

Мы ездили также в Таллинн на разговор с совершенно другими вестями, чем они. Мы никогда не говорили, что у нас есть какие-то русские проблемы. Мы всегда говорили, что Йыхви - эстонский город, я никогда не ездил говорить о русской проблеме, на что постоянно жаловались и сетовали кохтлаярвесцы. Это не ведет к лучшему отношению. В результате у Йыхви также сформировалась хорошая репутация в глазах Таллинна.

Очень важным для Йыхви был период 1999-2000 годов, когда происходила безумная аналитическая работа. Мы с Аво и Велло Юхковым (заместитель мэра) мотались по уезду, как курьеры, рассказывая о развитии Йыхви. Также в Таллинне удалось протолкнуть идею о том, что здесь должно быть больше государственных центральных учреждений.

В 2000 году родилась общая планировка, которая предусматривала променады и многие другие объекты, которые на сегодня готовы или достраиваются.

- Какие более значимые устремления должны бы сейчас быть у Йыхви?

Реймаа: Главный вопрос - как оставаться центром. Недостаточно бить себя в грудь и говорить, что теперь я центр. Центр - это тот, кого признают центром. Сейчас новое время, новые ситуации, это требует нового аналитического периода, как 20 лет назад.

Коога: Но я думаю все же, что Йыхви повезло. Думаю, что если бы Йыхви не стал отдельным городом, то были бы здесь построены концертный зал, здание суда, Вируская тюрьма и многое другое? Йыхви смог использовать свои положительные баллы. Торговые центры, пожалуй, не самые красивые, но то, что они здесь построены, все же свидетельствует о развитии.

Даже нынешнее Йыхвиское волостное собрание с бесконечными внутренними разборками лучше, чем годами хранящее молчание Кохтла-Ярвеское горсобрание.

Гашков: Важно, чтобы Йыхви снова нашел таких людей, которые будут заниматься развитием Йыхви, а не делить между собой власть и должности на основании знакомств и партийной принадлежности и слушать лишь те указания, которые отправляются с "Suvi" (база отдыха на Чудском озере, где под руководством предпринимателя Николая Осипенко проводятся собрания, касающиеся йыхвиской политики).

Реймаа: Самое главное, чтобы были такие люди, которые действительно занимались бы развитием Йыхви.

- Бывший волостной старейшина Тауно Выхмар еще несколько лет назад сказал: хотим мы того или нет, но Йыхви с его лишь пятью тысячами налогоплательщиков будет трудно оставаться самостоятельным, и объединение с Ахтме рано или поздно состоится. Чего не хватает в Йыхви, что следовало бы в течение десяти лет создать или построить?

Реймаа: Йыхви нужно снова проанализировать, как и при планировании процесса на рубеже веков. Всё изменить уже нельзя. Баланс между двумя городскими частями, остающимися по разные стороны железной дороги, нарушен. Если тамошняя сторона начнет угасать, то это будет конец Йыхви.

Само по себе строительство не является целью, главное - заниматься делами с умом. Надо воспринимать спокойно и не обижаться, когда предлагают другие вещи. Не знаю, возможно ли это, но считаю, что необходимо забыть обо всех этих политических обидах. Кто не может, тот не должен бы больше работать в Йыхвиском волостном собрании.

Айдма: Стоило бы взвесить объединение с Тойла, а не с Ахтме. Действительно необходимо больше налогоплательщиков.

Реймаа: Объединение с Тойла было нашей основной моделью еще 20 лет назад. Такие йыхвиские учреждения, как концертный зал, обслуживают во много раз больше людей, чем жителей в волости. Сотрудничество с Тойла для Йыхви жизненно важно.

Гашков: Если Йыхви и Тойла объединятся и начнут работать вместе так, чтобы не возникало противоречий между общинами, то впоследствии будет проще присоединить и Ахтме.

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