ИСТОРИЯ ⟩ Как Йыхви стал свободным

- Какие споры велись тогда о том, каким путем надо идти, чтобы добиться цели и оторвать Йыхви от Кохтла-Ярве?

Реймаа: Мы должны были считаться с реальностью, что договориться с Кохтла-Ярве - это совершенно безнадежно. Там мы со своим желанием словно наталкивались на стену.

Поэтому первой целью было, чтобы Йыхви стал городом с муниципальным статусом в составе Кохтла-Ярве. Затем оставалось надеяться, что возникнет возможность сделать следующий шаг. Йыхви в то время даже не был отдельной городской частью, он был единым целым вместе с Ахтме. Его как будто и не существовало, в отличие, например, от Оруской городской части.

Также было мало надежды на то, что эстонская государственная власть начнет воевать с Кохтла-Ярве и отделит Йыхви от Кохтла-Ярве. Она и так не справлялась с Кохтла-Ярве. Нашу первую стратегию в то время красиво резюмировал Аво Бланкин.

- Как власти Кохтла-Ярве действовали против стремления Йыхви к независимости? Риторика городских руководителей того времени была в некотором смысле схожа с заявлениями Кремля о сохранении Советского Союза, вот и они заявляли, что не допустят развала Кохтла-Ярве. Символическим актом было то, что когда на газоне напротив тогдашней почтовой конторы в Йыхви появились большие плакаты с надписью "Jõhvi 750", то довольно скоро руководители Кохтла-Ярве велели закрасить слово "Jõhvi", и осталась только цифра 750. Как лидеры движения за независимость Йыхви - чувствовали ли вы также какое-либо давление и воздействие с их стороны?

Реймаа: Я помню, что вместе с Кайдо, Хельдуром Валдманном и Тийтом Хальяндом (активистами Комитета по восстановлению самоуправления Йыхви) мы пошли к Валерию Корбу (тогдашнему мэру Кохтла-Ярве). Я запомнил безумную враждебность той встречи, мы ощутили в полной мере, насколько мы там, в кабинете, нежелательны.

Предвыборная борьба за места в Йыхвиском волостном собрании с учетом напряженности последних лет обещает быть этой осенью более жаркой и непредсказуемой, чем когда-либо прежде. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Какие рекомендации вы дадите тем партиям и избирательным союзам, которые сейчас в Йыхви составляют предвыборные программы?

Кийр: Первым делом нужно привести в порядок улицы, а затем заняться следующими объектами.

Айдма: Для меня головная боль - это вопрос железной дороги, которая делит город на две части. Решение этого вопроса могло бы стать темой перед выборами.

Гашков: В спортивные объекты тоже нужно вкладывать - они удержат молодежь. Если в Йыхви не останется людей, то и концертный зал, и торговые центры потеряют смысл и, пожалуй, станут подходящими местами для съемок фильмов ужасов. Начать надо с того, чтобы люди сюда приезжали, оставались и чувствовали себя хорошо. В Йыхви еще нет такой среды, которая удерживала бы людей.

Реймаа: Особенностью Йыхви является то, что мы очень сильно зависим от общей ситуации в Ида-Вирумаа. Поскольку Йыхви - это центр обслуживания, в здешние учреждения и магазины люди приезжают из других мест, он обслуживает весь центральный район Ида-Вирумаа. Поэтому Йыхви никогда не мог заниматься только своими делами. Если в Ахтме однажды вместо 15000 человек останется 5000 человек, то для Йыхви пропадет 10000 человек.

Коллапс Кохтла-Ярве - один из худших вариантов развития событий для Йыхви. Роль Йыхви - замедлить сокращение численности населения во всем Ида-Вирумаа. Также надо содействовать инвестициям, приходящим в другие регионы уезда. Уменьшение количества рабочих мест и численности населения в Ида-Вирумаа - это смерть для Йыхви.

Коога: Я поддерживаю объединение с Тойла, но к объединению с Ахтме отношусь очень настороженно. Боюсь, что тогда Осипенко с Репинским прочно завладеют властью в самоуправлении. Очень надеюсь, что наш бизнес-парк будет развиваться. Что, помимо дорог, больше внимания станут уделять также внешнему виду домов и покрасят их.

Кийр: Если эта трагикомедия, происходящая в последние годы в Йыхвиском волостном собрании, продолжится, то у нас могут быть какие угодно мечты и планы, но они так и останутся планами. Каждый, кто баллотируется в местное собрание, должен думать, что личные амбиции следует оставить на заднем плане и болеть сердцем все же за развитие Йыхви. Порой для этого нужно поумерить эгоизм и быть готовым к компромиссам.