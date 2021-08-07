ОПРОС ⟩ Как вы относитесь к тому, что вакцинированные тоже обязаны носить маску в общественном транспорте?

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Хелью Вийл, пенсионерка:

- Считаю, что это разумно. Вакцинированные все равно должны бы носить маску на всякий случай, ведь и они заболевают.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Имре Пирк, безработный:

- Это необходимо. Вакцинированный человек тоже может быть носителем вируса. Он просто переносит болезнь легче, ведь так? Я так слышал.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Аллан Пруунс, таксист:

- Маска не нужна, потому что мы все равно трогаем вещи руками. Вот так и передается инфекция, а не по воздуху. Мы сами удерживаем внутри маски свои бактерии.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Марет Поккинен, безработная:

- Отношусь положительно. Если считают, что это необходимо, значит, необходимо. На данный момент уровень заражения у нас, возможно, еще не очень высокий, но если требуют, то почему нет. Раз говорят, что она защищает, будем носить.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Сергей Иванов, пенсионер: