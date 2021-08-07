ОПРОС ⟩ Как вы относитесь к тому, что вакцинированные тоже обязаны носить маску в общественном транспорте?
С понедельника в общественном транспорте снова обязательно носить маску.
С понедельника в общественном транспорте снова обязательно носить маску.
- Считаю, что это разумно. Вакцинированные все равно должны бы носить маску на всякий случай, ведь и они заболевают.
- Это необходимо. Вакцинированный человек тоже может быть носителем вируса. Он просто переносит болезнь легче, ведь так? Я так слышал.
- Маска не нужна, потому что мы все равно трогаем вещи руками. Вот так и передается инфекция, а не по воздуху. Мы сами удерживаем внутри маски свои бактерии.
- Отношусь положительно. Если считают, что это необходимо, значит, необходимо. На данный момент уровень заражения у нас, возможно, еще не очень высокий, но если требуют, то почему нет. Раз говорят, что она защищает, будем носить.
- Сам отношусь положительно. Знаю людей, которые относятся отрицательно, но если так положено, то будь добр надевать маску. Зачем создавать проблему? Если надо делать, я делаю.