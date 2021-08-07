Сб, 7.08.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер

ОПРОС ⟩ Как вы относитесь к тому, что вакцинированные тоже обязаны носить маску в общественном транспорте?

С понедельника в общественном транспорте снова обязательно носить маску. ФОТО: Mihkel Maripuu

С понедельника в общественном транспорте снова обязательно носить маску.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Хелью Вийл, пенсионерка:

- Считаю, что это разумно. Вакцинированные все равно должны бы носить маску на всякий случай, ведь и они заболевают.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Имре Пирк, безработный:

- Это необходимо. Вакцинированный человек тоже может быть носителем вируса. Он просто переносит болезнь легче, ведь так? Я так слышал.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Аллан Пруунс, таксист:

- Маска не нужна, потому что мы все равно трогаем вещи руками. Вот так и передается инфекция, а не по воздуху. Мы сами удерживаем внутри маски свои бактерии.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Марет Поккинен, безработная:

- Отношусь положительно. Если считают, что это необходимо, значит, необходимо. На данный момент уровень заражения у нас, возможно, еще не очень высокий, но если требуют, то почему нет. Раз говорят, что она защищает, будем носить.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Сергей Иванов, пенсионер:

- Сам отношусь положительно. Знаю людей, которые относятся отрицательно, но если так положено, то будь добр надевать маску. Зачем создавать проблему? Если надо делать, я делаю.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back