СПАСАТЕЛИ ⟩ Спасатели приструнили любителей гриля

Поднимавшийся от жаровни густой дым встревожил остальных жильцов дома, но устроители пикника увещеваниям не вняли, и на место пришлось вызвать спасателей. После разъяснений спасателей компания перенесла гриль на безопасное от дома расстояние.

В жилом доме произошла утечка газа

5 августа в половине третьего в одной из квартир на улице Вахтра в Кохтла-Ярве сработал датчик газа.