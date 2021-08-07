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СПАСАТЕЛИ ⟩ Спасатели приструнили любителей гриля
5 августа 2021 г.

Машина спасателей. Снимок иллюстративный. ФОТО: Ilja Smirnov /Põhjarannik

5 августа в половине девятого вечера в центр тревоги сообщили, что под окнами многоквартирного дома на улице Уус в Кивиыли компания готовит гриль.

Поднимавшийся от жаровни густой дым встревожил остальных жильцов дома, но устроители пикника увещеваниям не вняли, и на место пришлось вызвать спасателей. После разъяснений спасателей компания перенесла гриль на безопасное от дома расстояние. 

В жилом доме произошла утечка газа

5 августа в половине третьего в одной из квартир на улице Вахтра в Кохтла-Ярве сработал датчик газа.

Прибывшие спасатели выявили две утечки. Спасатели закрыли газовый кран, проветрили квартиру и сообщили о происшествии председателю квартирного товарищества. Никто не пострадал.

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