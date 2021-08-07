СПАСАТЕЛИ ⟩ Спасатели приструнили любителей гриля

СПАСАТЕЛИ ⟩ Спасатели приструнили любителей гриля5 августа 2021 г.
5 августа в половине девятого вечера в центр тревоги сообщили, что под окнами многоквартирного дома на улице Уус в Кивиыли компания готовит гриль.
5 августа в половине девятого вечера в центр тревоги сообщили, что под окнами многоквартирного дома на улице Уус в Кивиыли компания готовит гриль.
Поднимавшийся от жаровни густой дым встревожил остальных жильцов дома, но устроители пикника увещеваниям не вняли, и на место пришлось вызвать спасателей. После разъяснений спасателей компания перенесла гриль на безопасное от дома расстояние.
5 августа в половине третьего в одной из квартир на улице Вахтра в Кохтла-Ярве сработал датчик газа.
Прибывшие спасатели выявили две утечки. Спасатели закрыли газовый кран, проветрили квартиру и сообщили о происшествии председателю квартирного товарищества. Никто не пострадал.