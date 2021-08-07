ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Алексей Наумкин
На этой неделе бывший председатель Йыхвиского волостного собрания Алексей Наумкин одержал маленькую сладостную победу, когда получил ответ Министерства финансов на свой запрос об отстранении Наумкина от должности.
На этой неделе бывший председатель Йыхвиского волостного собрания Алексей Наумкин одержал маленькую сладостную победу, когда получил ответ Министерства финансов на свой запрос об отстранении Наумкина от должности.
Это может показаться странным, но в Йыхви уже давно не воспринимают всерьез такие мнения чиновников министерства, говоря: "А у нас другое мнение". И это правда, что после упразднения уездных управлений правовой самодеятельности в самоуправлениях стало гораздо больше, чем раньше. В Йыхвиском волостном управлении с учетом волостного секретаря работают три юриста, в волостном собрании три депутата называют себя юристами. Говорят, что там, где два юриста - три мнения. В Йыхви так дело и обстоит. Законы ведь часто поддаются интерпретации, и у политиков постоянно возникает искушение толковать их так, как им самим выгодно.
Вот и нынешний маленький утешительный приз Наумкина от министерского чиновника по сути ничего особо не изменит. Да и он сам, очевидно, не пойдет в суд, потому что до выборов осталось чуть больше двух месяцев, и пока суд примет решение, в Йыхви уже давно будет новое волостное собрание, и решение суда станет в итоге лишь судебным прецедентом.