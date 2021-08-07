ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Алексей Наумкин

Это может показаться странным, но в Йыхви уже давно не воспринимают всерьез такие мнения чиновников министерства, говоря: "А у нас другое мнение". И это правда, что после упразднения уездных управлений правовой самодеятельности в самоуправлениях стало гораздо больше, чем раньше. В Йыхвиском волостном управлении с учетом волостного секретаря работают три юриста, в волостном собрании три депутата называют себя юристами. Говорят, что там, где два юриста - три мнения. В Йыхви так дело и обстоит. Законы ведь часто поддаются интерпретации, и у политиков постоянно возникает искушение толковать их так, как им самим выгодно.