Продавцы дров прогнозируют рост цен на свой товар

У тех продавцов дров, которые вовремя закупились сырьем, дела идут хорошо. Сейчас получить его сложно, потому что весенний лесной покой, введенный, чтобы не тревожить птиц в период гнездования, остановил на несколько месяцев вырубку и в частных лесах.

- Цены начинают расти, потому что сырья просто не хватает, - говорит Раймо Крийса из ТОО "Traiks", работающий на рынке дров более десяти лет. Если хочешь закупиться в RMK, то на каждое дерево там уже есть покупатель.