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Продавцы дров прогнозируют рост цен на свой товар

Дрова разумно покупать на год вперед, тогда они успеют достаточно просохнуть. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Цена на дрова несколько лет оставалась неизменной, но уже в скором времени начнет расти, потому что сырья не хватает, и платить за него придется больше.

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У тех продавцов дров, которые вовремя закупились сырьем, дела идут хорошо. Сейчас получить его сложно, потому что весенний лесной покой, введенный, чтобы не тревожить птиц в период гнездования, остановил на несколько месяцев вырубку и в частных лесах.

- Цены начинают расти, потому что сырья просто не хватает, - говорит Раймо Крийса из ТОО "Traiks", работающий на рынке дров более десяти лет. Если хочешь закупиться в RMK, то на каждое дерево там уже есть покупатель.

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