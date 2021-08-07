Продавцы дров прогнозируют рост цен на свой товар
Цена на дрова несколько лет оставалась неизменной, но уже в скором времени начнет расти, потому что сырья не хватает, и платить за него придется больше.
Цена на дрова несколько лет оставалась неизменной, но уже в скором времени начнет расти, потому что сырья не хватает, и платить за него придется больше.
У тех продавцов дров, которые вовремя закупились сырьем, дела идут хорошо. Сейчас получить его сложно, потому что весенний лесной покой, введенный, чтобы не тревожить птиц в период гнездования, остановил на несколько месяцев вырубку и в частных лесах.