Йыхвискую центральную библиотеку возглавит Эве Коттизе
Руководителем Йыхвиской центральной библиотеки, которая более двух лет оставалась без директора, станет Эве Коттизе.
Руководителем Йыхвиской центральной библиотеки, которая более двух лет оставалась без директора, станет Эве Коттизе.
Коттизе, имеющая образование по специальности "библиотечное дело", ранее работала в Ахтмеской библиотеке, занималась кадровой работой на сланцевом предприятии, а в последнее время была завучем в Ида-Вирумааском центре профессионального образования.