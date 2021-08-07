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Йыхвискую центральную библиотеку возглавит Эве Коттизе

Эве Коттизе займет должность директора Йыхвиской центральной библиотеки с сентября. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Руководителем Йыхвиской центральной библиотеки, которая более двух лет оставалась без директора, станет Эве Коттизе.

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Коттизе, имеющая образование по специальности "библиотечное дело", ранее работала в Ахтмеской библиотеке, занималась кадровой работой на сланцевом предприятии, а в последнее время была завучем в Ида-Вирумааском центре профессионального образования.

По словам волостного старейшины Марис Тоомел, комиссия предпочла Коттизе среди двух кандидатов, участвовавших в конкурсе, потому что у нее есть опыт библиотечной работы и, как у человека со стороны, более свежее видение того, как должна развиваться Йыхвиская библиотека.

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