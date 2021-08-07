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Сирли Таммисте вернется на должность руководителя социальной службы Йыхви

После более чем двухлетнего перерыва Сирли Таммисте снова возглавит социальную службу Йыхвиской волости. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Руководителем йыхвиской социальной службы снова станет Сирли Таммисте, которую бывший волостной старейшина Мартин Репинский вынудил подать в отставку.

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Таммисте была единственным кандидатом на пост главы социальной службы Йыхви. По словам волостного старейшины Марис Тоомел, Таммисте очень хорошо знает и Йыхви, и социальную сферу и хорошо подходит для этой должности.

- Мы были готовы подписать с ней трудовой договор уже раньше, но она сама пожелала взять время на размышление, что и понятно, с учетом произошедшего ранее, - сказала Тоомел.

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