Сирли Таммисте вернется на должность руководителя социальной службы Йыхви
Руководителем йыхвиской социальной службы снова станет Сирли Таммисте, которую бывший волостной старейшина Мартин Репинский вынудил подать в отставку.
Руководителем йыхвиской социальной службы снова станет Сирли Таммисте, которую бывший волостной старейшина Мартин Репинский вынудил подать в отставку.
Таммисте была единственным кандидатом на пост главы социальной службы Йыхви. По словам волостного старейшины Марис Тоомел, Таммисте очень хорошо знает и Йыхви, и социальную сферу и хорошо подходит для этой должности.