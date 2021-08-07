Сирли Таммисте вернется на должность руководителя социальной службы Йыхви

Таммисте была единственным кандидатом на пост главы социальной службы Йыхви. По словам волостного старейшины Марис Тоомел, Таммисте очень хорошо знает и Йыхви, и социальную сферу и хорошо подходит для этой должности.

- Мы были готовы подписать с ней трудовой договор уже раньше, но она сама пожелала взять время на размышление, что и понятно, с учетом произошедшего ранее, - сказала Тоомел.