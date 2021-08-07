Новый руководитель Йыхвиской спортшколы приедет из Тартумаа
Новым директором Йыхвиской спортивной школы стал Урмас Трейер, до сих пор работавший учителем физкультуры в Тартумааском центре профессионального образования.
Новым директором Йыхвиской спортивной школы стал Урмас Трейер, до сих пор работавший учителем физкультуры в Тартумааском центре профессионального образования.
51-летний Трейер был выбран из пяти кандидатов. Выбор был сделан конкурсной комиссией после решающего тура в четверг. До него дошли два кандидата, в отношении которых предпочтения членов комиссии ранее поделились пополам.