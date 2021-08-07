Новый руководитель Йыхвиской спортшколы приедет из Тартумаа

51-летний Трейер был выбран из пяти кандидатов. Выбор был сделан конкурсной комиссией после решающего тура в четверг. До него дошли два кандидата, в отношении которых предпочтения членов комиссии ранее поделились пополам.

По словам волостного старейшины Марис Тоомел, решающим в случае Трейера стало то, что он представил более полную и ясную картину развития спортивной жизни в волости. "Что касается директора спортивной школы, то мы ожидаем не только руководства этой школой и спортивными сооружениями, но и организации всей волостной спортивной жизни, включая оздоровительный спорт", - сказала она.