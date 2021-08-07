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Новый руководитель Йыхвиской спортшколы приедет из Тартумаа

Урмас Трейер и сам увлекается тяжелой атлетикой и стал чемпионом мира среди ветеранов. ФОТО: Margus Ansu / Postimees

Новым директором Йыхвиской спортивной школы стал Урмас Трейер, до сих пор работавший учителем физкультуры в Тартумааском центре профессионального образования.

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51-летний Трейер был выбран из пяти кандидатов. Выбор был сделан конкурсной комиссией после решающего тура в четверг. До него дошли два кандидата, в отношении которых предпочтения членов комиссии ранее поделились пополам.

По словам волостного старейшины Марис Тоомел, решающим в случае Трейера стало то, что он представил более полную и ясную картину развития спортивной жизни в волости. "Что касается директора спортивной школы, то мы ожидаем не только руководства этой школой и спортивными сооружениями, но и организации всей волостной спортивной жизни, включая оздоровительный спорт", - сказала она.

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