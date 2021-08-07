ВИДЕО ⟩ "Station Narva" в Нарвской крепости

Организация городского музыкального фестиваля с участием артистов из Великобритании, Финляндии, России и Эстонии в ситуации, когда приходится учитывать множество ограничений и быть готовым к неожиданным изменениям, - отдельное искусство.

Так, например, в среду выяснилось, что главные артисты пятничного вечера, группы "GusGus" и "Vök" из Исландии, не смогут приехать в Нарву, поскольку должны уйти на самоизоляцию из-за контакта с заразившимся коронавирусом. Всего за несколько часов организаторам удалось найти на замену интересных артистов из Великобритании.

По словам главного организатора Хелен Сильдна, проведение фестиваля в нынешних условиях можно сравнить с электронной игрой "Ну, погоди!", в которой Волк пытается поймать яйца, которые катятся со всех сторон, или с работой авиадиспетчера в аэропорту с очень интенсивным авиасообщением.