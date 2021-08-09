В ДТП близ Тойла погиб молодой мужчина

Сообщение об аварии на 15-м километре шоссе Сака-Онтика-Тойла поступило в центр тревоги в 02.15. Удар "BMW" о дерево был настолько сильным, что управлявший автомобилем 27-летний мужчина скончался на месте. Погибший был местным жителем, пассажиров в автомобиле не было.

По первоначальным данным, собранным полицией, автомобиль двигался со значительной скоростью. К настоящему моменту известно, что он вылетел с дороги в пологом повороте. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности, а летние шины на "BMW" не соответствовали требованиям, т.е. были чрезмерно изношены.

Оперативный руководитель Идаской префектуры Эрго Соосаар сказал, что с учетом значительных повреждений, полученных автомобилем, скорость движения не могла быть низкой. "На данный момент мы знаем, что несчастье произошло в пологом повороте. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности, а летние шины на автомобиле не соответствовали требованиям из-за чрезмерного износа", - описал Соосаар.

"BMW" на большой скорости врезался в дерево, управлявший автомобилем 27-летний мужчина погиб. ФОТО: Politsei

Точные обстоятельства аварии установит следствие, в ходе которого также будет проверено наличие алкоголя или других опьяняющих веществ в крови погибшего.

- Конкретные факторы, которые могли привести к тому, что водитель не справился с управлением, мы установим в ходе следствия. Дальнейшее следствие и экспертиза также дадут ответ на вопрос, был ли водитель трезв, - сказал оперативный руководитель.