СПАСАТЕЛИ ⟩ Сгорел автомобиль

СПАСАТЕЛИ ⟩ Сгорел автомобиль6-7 августа 2021 г.
Рано утром 7 августа на улице Ару в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве загорелся автомобиль.
Рано утром 7 августа на улице Ару в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве загорелся автомобиль.
По прибытии спасателей машина была охвачена пламенем. Пожар был потушен почти за 40 минут.
Помимо сгоревшей машины, от жара пострадали и соседние машины. По предварительным данным, возгорание могло начаться из-за неисправности в электросистеме.
6 августа около пяти часов вечера на машину, припаркованную перед домом по улице Кеск в Силламяэ, упало дерево.
За полчаса спасатели освободили и машину, и проезжую часть.
6 августа в поселке Раннапунгерья Алутагузеской волости в Чудском озере утонул мужчина. Как сообщили спасатели, около половины шестого вечера позвонила женщина, сообщившая, что ее 64-летний супруг отправился плавать в озеро при сильном ветре и она не видит его уже полчаса.
Прибывшие на место спасатели начали поиски на резиновых лодках. В 17.50 примерно в 100 метрах от берега на поверхности воды обнаружили тело мужчины.
Реанимация на берегу не дала результатов.