СПАСАТЕЛИ ⟩ Сгорел автомобиль

По прибытии спасателей машина была охвачена пламенем. Пожар был потушен почти за 40 минут.

Помимо сгоревшей машины, от жара пострадали и соседние машины. По предварительным данным, возгорание могло начаться из-за неисправности в электросистеме.

Дерево упало на автомобиль

6 августа около пяти часов вечера на машину, припаркованную перед домом по улице Кеск в Силламяэ, упало дерево.

За полчаса спасатели освободили и машину, и проезжую часть.

В Раннапунгерья утонул мужчина

6 августа в поселке Раннапунгерья Алутагузеской волости в Чудском озере утонул мужчина. Как сообщили спасатели, около половины шестого вечера позвонила женщина, сообщившая, что ее 64-летний супруг отправился плавать в озеро при сильном ветре и она не видит его уже полчаса.

Прибывшие на место спасатели начали поиски на резиновых лодках. В 17.50 примерно в 100 метрах от берега на поверхности воды обнаружили тело мужчины.