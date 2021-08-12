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  • Почему Центристская партия не находит настоящих постоянных жителей для баллотирования в Йыхвиское волостное собрание?

ДВА ВОПРОСА ⟩ Почему Центристская партия не находит настоящих постоянных жителей для баллотирования в Йыхвиское волостное собрание?

Тынис Мёлдер. ФОТО: Ээро Вабамяги / Postimees

Центристская партия намеревается отправить баллотироваться в Йыхвиское волостное собрание нескольких политиков, не проживающих в Йыхвиской волости постоянно, как это предусмотрено в законе. Например, баллотироваться в Йыхви собираются Юри Конрад, который, как известно, является жителем Валгамаа, Макс Каур, проживающий в Таллинне, Мартин Репинский, купивший дом недалеко от Таллинна - в волости Виймси, и еще несколько "гастролеров".

ТЫНИС МЁЛЬДЕР, председатель Совета Центристской партии:

- Я думаю, что эти три имени добавили значительную ценность волости. Один из них (Репинский) является избранным отсюда депутатом парламента, а это значит, что местная община ценит этих политиков. Для каждого политика середина октября - время, когда он получает оценку своей работы.

- Это ведь фиктивная прописка, когда Макс Каур оформляет свое местожительство в Йыхви у матери Мартина Репинского?

- Я не знаю таких подробностей. Я не знаю, кто где прописан. Но я думаю, что у людей, о которых вы упомянули, очень сильное чувство общины и поддержка общины.

Я думаю, что в списке Центристской партии много хороших деятелей, включая как местных жителей Йыхви, так и тех, кто в действительности является депутатом парламента, имеющим сильную связь с Йыхви.

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