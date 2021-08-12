ДВА ВОПРОСА ⟩ Почему Центристская партия не находит настоящих постоянных жителей для баллотирования в Йыхвиское волостное собрание?
Центристская партия намеревается отправить баллотироваться в Йыхвиское волостное собрание нескольких политиков, не проживающих в Йыхвиской волости постоянно, как это предусмотрено в законе. Например, баллотироваться в Йыхви собираются Юри Конрад, который, как известно, является жителем Валгамаа, Макс Каур, проживающий в Таллинне, Мартин Репинский, купивший дом недалеко от Таллинна - в волости Виймси, и еще несколько "гастролеров".