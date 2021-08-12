ДВА ВОПРОСА ⟩ Почему Центристская партия не находит настоящих постоянных жителей для баллотирования в Йыхвиское волостное собрание?

ТЫНИС МЁЛЬДЕР, председатель Совета Центристской партии:

- Я думаю, что эти три имени добавили значительную ценность волости. Один из них (Репинский) является избранным отсюда депутатом парламента, а это значит, что местная община ценит этих политиков. Для каждого политика середина октября - время, когда он получает оценку своей работы.

- Это ведь фиктивная прописка, когда Макс Каур оформляет свое местожительство в Йыхви у матери Мартина Репинского?

- Я не знаю таких подробностей. Я не знаю, кто где прописан. Но я думаю, что у людей, о которых вы упомянули, очень сильное чувство общины и поддержка общины.