Художники творили на берегу в Онтика

В субботний день на берегу неподалеку от водопада в Онтика появилась большая палатка. В ней разместилась однодневная художественная выставка, которой в течение всего дня могли полюбоваться туристы и другие заинтересованные проезжие или прохожие. А сами творцы спустились к морю, чтобы сделать новые работы на свежем воздухе. Вечером вместе со всеми картинами отправились на мызу Кульдкару, чтобы поделиться впечатлениями.