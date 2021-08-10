Художники творили на берегу в Онтика
Более десяти кохтла-ярвеских художников приехали на берег в Онтика, чтобы устроить однодневную выставку своих произведений искусства - это становится традицией.
Более десяти кохтла-ярвеских художников приехали на берег в Онтика, чтобы устроить однодневную выставку своих произведений искусства - это становится традицией.
В субботний день на берегу неподалеку от водопада в Онтика появилась большая палатка. В ней разместилась однодневная художественная выставка, которой в течение всего дня могли полюбоваться туристы и другие заинтересованные проезжие или прохожие. А сами творцы спустились к морю, чтобы сделать новые работы на свежем воздухе. Вечером вместе со всеми картинами отправились на мызу Кульдкару, чтобы поделиться впечатлениями.