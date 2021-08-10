Вт, 10.08.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер

Художники творили на берегу в Онтика

Каждый живописец видит природные красоты по-своему, а кохтлаярвесцы утверждают, что творить вместе - здорово. ФОТО: Частный архив

Более десяти кохтла-ярвеских художников приехали на берег в Онтика, чтобы устроить однодневную выставку своих произведений искусства - это становится традицией.

Для подписчиков Для подписчиков

В субботний день на берегу неподалеку от водопада в Онтика появилась большая палатка. В ней разместилась однодневная художественная выставка, которой в течение всего дня могли полюбоваться туристы и другие заинтересованные проезжие или прохожие. А сами творцы спустились к морю, чтобы сделать новые работы на свежем воздухе. Вечером вместе со всеми картинами отправились на мызу Кульдкару, чтобы поделиться впечатлениями.

В летнем пленэре участвовала гостья - акварелист Анжелика Калинина из Санкт-Петербурга, которая подарила коллегам свой арт-альбом. В нем собрано много ее работ - портреты, созданные в технике акварели. Их особенность в том, что большая часть родилась за один час в общественных местах, на глазах у людей.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back