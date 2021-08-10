Добыча сланца достигла рекордно низкого уровня

Если в 2018 году было добыто 15,9 миллиона тонн сланца, то в 2019 году - 12,1 миллиона тонн. В прошлом году сланца добыли еще меньше - 9,2 миллиона тонн. Таким образом, объемы добычи сланца снижаются и находятся на самом низком уровне за минувшие десятилетия.