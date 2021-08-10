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Добыча сланца достигла рекордно низкого уровня

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Из обзора, представленного правительству на прошлой неделе, следует, что последние три года объемы добычи сланца неуклонно снижались и в прошлом году достигли рекордно низкого уровня.

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Если в 2018 году было добыто 15,9 миллиона тонн сланца, то в 2019 году - 12,1 миллиона тонн. В прошлом году сланца добыли еще меньше - 9,2 миллиона тонн. Таким образом, объемы добычи сланца снижаются и находятся на самом низком уровне за минувшие десятилетия.

С уменьшением добычи сланца сократилось и негативное воздействие добычи на окружающую среду: образовывалось меньше отходов, доля потерь при добыче оставалась в заданных рамках, а объем переработки отходов добычи превышал 60%. Также уменьшилось количество откачанной воды из расчета на одну тонну извлеченного из земных недр сланцевого запаса.

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