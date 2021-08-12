МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 12.08-19.08 ⟩ День мызных кафе Алутагузеской волости и фестиваль Свободы в Нарве

Понедельник, 16 августа

* В Нарве на площадке по ул. Линда, 2-4 в 19.00 в рамках международного фестиваля Свободы в нарвском театральном центре "Vaba Lava"- спектакль "Люди и цифры: Нарва". Билет - 11-22 евро.

Вторник, 17 августа

* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки Игоря Вишнякова "Я и мои друзья". Выставка открыта до 3 сентября.

* В Нарве - фестиваль Свободы: 16.00 - пьеса "Жри!" на Кренгольме, 19.00 - открытие фестиваля в black box "Vaba Lava", 19.00 - постановка "Человек из КГБ" в центре "Vaba Lava", 19.00 - "Люди и цифры: Нарва" на площадке по ул. Линда, 2-4, 21.30 - театральные критики сделают обзор постановок, показанных в течение дня, в кафе "No2" в центре "Vaba Lava", 22.30 - вечеринка по случаю открытия в кафе "No2" и на культурном дворе, "Philly Joe's", "JT Conception". Информация: vabadusefestival.ee.

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 18.00 - беседа Йоко Алендер и Неэме Рауда, знакомящая с книгой об Урмасе Алендере, а также фильм "Teisel pool vett".

Среда, 18 августа

* В Нарве - фестиваль Свободы: 11.30 - дискуссия на тему России в кафе "No2" в центре "Vaba Lava" (на русском языке с переводом), 13.00 - фильм "Heroes of the fourth turning" в студийном зале центра "Vaba Lava", 14.00 - спектакль "Жри!" на Кренгольме, 18.00 - "Люди и цифры: Нарва" на площадке по ул. Линда, 2-4, 19.00 - фильм "Heroes of the fourth turning", 20.30 - театральные критики сделают обзор постановок, показанных в течение дня, в кафе "No2" в центре "Vaba Lava", 22.30 - "Philly Joe's", "Kruglov-Sooäär Kvartett" в кафе "No2" и на культурном дворе. Информация: vabadusefestival.ee.

Четверг, 19 августа

* В Нарве - фестиваль Свободы: 11.00 - дискуссия на тему Средней Азии в кафе "No2" в центре "Vaba Lava" (на русском языке с переводом), 12.00 - лекция Марии Давыдовой "Новые технологии в современном театре" в студийном зале центра "Vaba Lava" (на английском языке), 13.00 - украинский фильм "Bad roads" в студийном зале центра "Vaba Lava", 16.00 - спектакль "Sacra Hungarica" на Кренгольме, 19.00 - спектакль "ERROR 403" на площадке по ул. Линда, 2, 19.00 - "Люди и цифры: Нарва" на площадке по ул. Линда, 2-4, 20.30 - театральные критики сделают обзор постановок, показанных в течение дня, в кафе "No2", 22.00 - "Philly Joe's", трио Тобиаса Таммеару "Bivium" в кафе "No2" и на культурном дворе. Информация: vabadusefestival.ee.

* В клубе "Ахтме" в 18.00 - детская театрализованно-развлекательная программа "В гостях у Лентяйки и Хвастунишки". Количество мест ограничено! Вход - 5 евро и только по предварительной записи. Тел. 5858 6426 (звонить в рабочие дни с 10.00 до 16.00).

СПОРТ

Четверг, 12 августа

* В Вока в 17.30 - Ида-Вирумааские веловечера "Stokker".

Суббота, 14 августа

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - турнир по русским шашкам на Кубок Хейно Инта.

* В Силламяэ на стадионе "Калев"в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Sillamäe Kalev" - СК "Noorus-96" (Йыгева).

Воскресенье, 15 августа