МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 12.08-19.08 ⟩ День мызных кафе Алутагузеской волости и фестиваль Свободы в Нарве
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 12 по 19 августа.
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 12 по 19 августа.
Четверг, 12 августа
* В Тойласком общественном доме в 19.00 - "Midagi peab ette võtma" / "Надо что-то делать", спектакль Тойлаского народного театра. Билет - 7 евро.
* На Ийзакуской певческой сцене в 19.00 - свой молодежный фестиваль рэпа "Norf '21". Выступают Отт Муттика, Хенри Кнуде, Yonsu, в гостях - DJ Siimi. Информация: www.norf.ee.
* В Кивиыли на химпредприятии "Kiviõli Keemiatööstus" (ул. Туру, 3) в 20.30 - документальный спектакль-путешествие "Põlevkiviõli". Билет - 19-24 евро.
Пятница, 13 августа
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 12.00 - встреча с Юрием Хоревым и знакомство с работами учащися его школы-студии.
* В Кивиыли на химпредприятии "Kiviõli Keemiatööstus" (ул. Туру, 3) в 20.30 - документальный спектакль-путешествие "Põlevkiviõli". Билет - 19-24 евро.
* На Ийзакуской певческой сцене в 21.00 - кино на открытом воздухе: "Kratt". Билеты - 4-5 евро.
Суббота, 14 августа
* В Алутагузеской волости - день мызных кафе: 10.00-13.00 - кафе умершей мызы Тудулинна (11.00 - выступает саксофонист Хенри Арукюла, об истории мызы расскажет Андрес Мересмаа, детей навестит клоун Умми), 12.00-15.00 - кафе исчезнувшей мызы Ийзаку в Казевялья в парке мызы Ийзаку (13.00 - выступает духовой квинтет "Tuulisbrass", Анне Нургамаа расскажет о близлежащих старых корчмах), 14.00-17.00 - кафе в парке мызы Иллука (15.00 - Марианне Лейбур и гитарист Карл Мадис Пеннар, 16.00 - экскурсия по мызе), 17.00-20.00 - кафе забытой мызы Кийкла (в 17.15 во дворе мызы - спектакль "Kuida ma-rahwas woib röömsaste elada", прогулка по Радужной улице, в 18.00 перед народным домом выступают Меэлис Пундер и Прийт Пихлап), 19.00-22.00 - кафе в парке мызы Мяэтагузе (20.00 - выступает Яан Тятте, 21.00 - экскурсия по мызе), 20.00-24.00 - ночное кафе мызы Пагари (танцы под музыку "Kruiis" и Эрвина Лиллепеа).
* У старой церкви на Тудулиннаском холме - летний фестиваль "Огни Тудулинна": 16.00 - рисунки на лице и поисковая игра для детей, дартс и диск-гольф для взрослых, 17.00 - "Seitsme maa ja mere taga" / "За семью землями и морями", спектакль Детского театра (билет - 5 евро, для тех, кто младше 7 лет, - бесплатно), 18.00 - Владислав Коржец поговорит на тему "Природа в нас и мы в природе", 19.30 - презентация и выставка-продажа книг Нэйтана Кука, 20.00 - вечер песен Сийри Сисаск. Дневной билет - 15 евро, для обладателей карты гражданина Алутагузеской волости - 12 евро, для детей и пенсионеров - 10 евро, для детей младше 7 лет - бесплатно.
* В клуде "Сомпа" в 12.00 - фестиваль "Сомпа-кантри". В гостях - Lycille (Вильянди). Вход свободный.
* В Кивиыли на площадке с качелями в 14.00 - летний праздник с ансамблями "Untsakad" и "Shanon".
* На хуторе Рабаталу Алутагузеской волости с 16.00 - "Рабаталу кантри-джем": можно посетить бани хутора Рабаталу, 20.00 - выступает кантри-бэнд "Detail". Билет - 5 евро, вместе с банными наслаждениями - 10 евро.
* В Нарве по ул. Линда, 2-4 в 19.00 в рамках международного фестиваля Свободы в нарвском театральном центре "Vaba Lava"- спектакль "Люди и цифры: Нарва". Билет - 11-22 евро.
* В Кивиыли на химпредприятии "Kiviõli Keemiatööstus" (ул. Туру, 3) в 20.30 - документальный спектакль-путешествие "Põlevkiviõli". Билет - 19-24 евро.
Воскресенье, 15 августа
* В Нарве по ул. Линда, 2-4 в 19.00 в рамках международного фестиваля Свободы в нарвском театральном центре "Vaba Lava"- спектакль "Люди и цифры: Нарва". Билет - 11-22 евро.
Понедельник, 16 августа
* В Нарве на площадке по ул. Линда, 2-4 в 19.00 в рамках международного фестиваля Свободы в нарвском театральном центре "Vaba Lava"- спектакль "Люди и цифры: Нарва". Билет - 11-22 евро.
Вторник, 17 августа
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки Игоря Вишнякова "Я и мои друзья". Выставка открыта до 3 сентября.
* В Нарве - фестиваль Свободы: 16.00 - пьеса "Жри!" на Кренгольме, 19.00 - открытие фестиваля в black box "Vaba Lava", 19.00 - постановка "Человек из КГБ" в центре "Vaba Lava", 19.00 - "Люди и цифры: Нарва" на площадке по ул. Линда, 2-4, 21.30 - театральные критики сделают обзор постановок, показанных в течение дня, в кафе "No2" в центре "Vaba Lava", 22.30 - вечеринка по случаю открытия в кафе "No2" и на культурном дворе, "Philly Joe's", "JT Conception". Информация: vabadusefestival.ee.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 18.00 - беседа Йоко Алендер и Неэме Рауда, знакомящая с книгой об Урмасе Алендере, а также фильм "Teisel pool vett".
Среда, 18 августа
* В Нарве - фестиваль Свободы: 11.30 - дискуссия на тему России в кафе "No2" в центре "Vaba Lava" (на русском языке с переводом), 13.00 - фильм "Heroes of the fourth turning" в студийном зале центра "Vaba Lava", 14.00 - спектакль "Жри!" на Кренгольме, 18.00 - "Люди и цифры: Нарва" на площадке по ул. Линда, 2-4, 19.00 - фильм "Heroes of the fourth turning", 20.30 - театральные критики сделают обзор постановок, показанных в течение дня, в кафе "No2" в центре "Vaba Lava", 22.30 - "Philly Joe's", "Kruglov-Sooäär Kvartett" в кафе "No2" и на культурном дворе. Информация: vabadusefestival.ee.
Четверг, 19 августа
* В Нарве - фестиваль Свободы: 11.00 - дискуссия на тему Средней Азии в кафе "No2" в центре "Vaba Lava" (на русском языке с переводом), 12.00 - лекция Марии Давыдовой "Новые технологии в современном театре" в студийном зале центра "Vaba Lava" (на английском языке), 13.00 - украинский фильм "Bad roads" в студийном зале центра "Vaba Lava", 16.00 - спектакль "Sacra Hungarica" на Кренгольме, 19.00 - спектакль "ERROR 403" на площадке по ул. Линда, 2, 19.00 - "Люди и цифры: Нарва" на площадке по ул. Линда, 2-4, 20.30 - театральные критики сделают обзор постановок, показанных в течение дня, в кафе "No2", 22.00 - "Philly Joe's", трио Тобиаса Таммеару "Bivium" в кафе "No2" и на культурном дворе. Информация: vabadusefestival.ee.
* В клубе "Ахтме" в 18.00 - детская театрализованно-развлекательная программа "В гостях у Лентяйки и Хвастунишки". Количество мест ограничено! Вход - 5 евро и только по предварительной записи. Тел. 5858 6426 (звонить в рабочие дни с 10.00 до 16.00).
Четверг, 12 августа
* В Вока в 17.30 - Ида-Вирумааские веловечера "Stokker".
Суббота, 14 августа
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - турнир по русским шашкам на Кубок Хейно Инта.
* В Силламяэ на стадионе "Калев"в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Sillamäe Kalev" - СК "Noorus-96" (Йыгева).
Воскресенье, 15 августа
* На Иллукаском стадионе в 11.00 - этап Ида-Вирумааской серии по волейболу, 3vs3.
* В Кивиылиском приключенческом центре в 11.00 - чемпионат Люганузеской волости по диск-гольфу.
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным покрытием в 12.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Alliance" (U21, Ида-Вирумаа) - "Maardu Linnameeskond II"
* На Йыхвиском футбольнос стадионе в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая женская лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Elva".
* В Нарве на стадионе "Фама" в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Narva Trans" (U21) - ФК "Ajax" (Ласнамяэ).
Вторник, 17 августа
* В Алутагузеском центре отдыха и оздоровительного спорта в Паннъярве в 18.00 - этап Паннъярвеской беговой серии.
Среда, 18 августа
* В Алутагузеском центре отдыха и оздоровительного спорта в Паннъярве в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры по диск-гольфу.
Четверг, 19 августа
* В Куртна с 17.00 до 19.00 открыт старт четвергов ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas", Информация: www.rskjohvikas.ee.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - "Viimsi JK".
Четверг, 12 августа
* На мызе Мяэтагузе в 18.00 - "Ида-Вирумаа инвестирует: Нелли Янсон = инвестирование на фондовой бирже США". Билеты в предварительной продаже - 12 евро, на месте - 17 евро.
Суббота, 14 августа
* У Кийклаского народного дома - Кийклаский 4-й день качелей "Kiikla jõulumemmemaa 2020 suve-eri": 12.00 - забег "Karupoja" / "Медвежонок": забег малышей и бег/ходьба на 1 км, 13.00 - качели, старинные соревнования по метанию, 13.00-14.00 и 15.00-16.00 - приглашаем снеговиков играть и мастерить, Йыулувана послушает стихи и угостит мороженым, 15.00 - командное зимнее многоборье, 15.45 - соревнования кийкласких силачей, 16.00 - пенная вечеринка, 17.15 - историческая постанвка "Kuida ma-rahwas woib röömsaste elada", 18.00 - выступают Меэлис Пундер и Прийт Пихлап, 19.00 - награждение, лотерея. Для детей - батут. Гриль и выпечка. Ярмарка подержанных книг.
* На деревенской площадке в Пухату в 13.00 - X день деревни Пухату.
Среда, 18 августа
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская по изготовлению валяных брошей. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
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