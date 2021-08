МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 12.08-19.08 ⟩ День мызных кафе Алутагузеской волости и фестиваль Свободы в Нарве

* В Нарве - фестиваль Свободы: 11.30 - дискуссия на тему России в кафе "No2" в центре "Vaba Lava" (на русском языке с переводом), 13.00 - фильм "Heroes of the fourth turning" в студийном зале центра "Vaba Lava", 14.00 - спектакль "Жри!" на Кренгольме, 18.00 - "Люди и цифры: Нарва" на площадке по ул. Линда, 2-4, 19.00 - фильм "Heroes of the fourth turning", 20.30 - театральные критики сделают обзор постановок, показанных в течение дня, в кафе "No2" в центре "Vaba Lava", 22.30 - "Philly Joe's", "Kruglov-Sooäär Kvartett" в кафе "No2" и на культурном дворе. Информация: vabadusefestival.ee.