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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчина проявил жестокость к сожительнице
9 августа 2021 г.

Полиция. ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/

9 августа полицией возбуждено уголовное дело в связи с тем, что в Ийзаку 42-летний мужчина применил насилие к своей сожительнице.

Воры украли рабочий инструмент

9 августа полицией возбуждено уголовное дело в связи с кражей инструментов из рабочего контейнера по улице Тулевику в Нарве. Ущерб - около 6000 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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