СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчина проявил жестокость к сожительнице

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчина проявил жестокость к сожительнице9 августа 2021 г.
9 августа полицией возбуждено уголовное дело в связи с тем, что в Ийзаку 42-летний мужчина применил насилие к своей сожительнице.
9 августа полицией возбуждено уголовное дело в связи с тем, что в Ийзаку 42-летний мужчина применил насилие к своей сожительнице.
9 августа полицией возбуждено уголовное дело в связи с кражей инструментов из рабочего контейнера по улице Тулевику в Нарве. Ущерб - около 6000 евро.
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.