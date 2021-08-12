Похолодание повлияло на решение суда

А именно, 6 июля один заключенный подал ходатайство о первичной правовой защите, в котором просил обязать Вирускую тюрьму принять меры по смягчению жары в здании К. Согласно ходатайству, это является неравным обращением, поскольку в остальных жилых зданиях для смягчения жары были открыты люки для раздачи еды или временно удалено оконное стекло.

Суд подтвердил, что на момент обращения заключенного в Эстонии держалась на редкость продолжительная жара, температура воздуха днем поднималась до 30 градусов, а среднесуточная температура воздуха почти месяц оставалась около 20 градусов или выше. "К настоящему времени высокие температуры воздуха в Эстонии в прошлом, - заявила судья Мария Лыбус в постановлении, вынесенном 20 июля. - Согласно общедоступным прогнозам погоды, в следующем месяце дневная температура воздуха в Эстонии, как правило, не поднимается выше 30 градусов, а ночная температура воздуха обычно остается ниже 20 градусов. Поэтому сейчас не ожидается, что исключительно жаркая погода могла бы в ближайшее время повториться", - отметила судья, обосновав, почему она не станет рассматривать ходатайство заключенного.